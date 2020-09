El expresidente Alan García falleció en abril de 2019, tras atentar contra su vida. | Fuente: Andina

El Poder Judicial ha ratificado una serie de medidas cautelares dispuestas a solicitud de la Fiscalía contra bienes que fueron del expresidente Alan García, los cuales están relacionados con la investigación que se le siguió en vida por el caso Odebrecht.



Según consta en una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinciòn de Dominio de Lima confirmó la resolución de primera instancia que en enero de este año había aprobado estas medidas cautelares y declaró infundada las apelaciones que había interpuestos contra estas de parte de Pilar Nores, de Carla García, Alan Raúl García Nores y otros familiares del expresidente aprista.



Estas medidas cautelares ratificadas son tres. La primera es la medida de inhibición de un inmueble en Miraflores, es decir una medida para que este inmueble no se pueda vender; la segunda es la medida de no innovar o de no modificar la membresía que tenía Alan García en el Lima Marina Club y de un espacio para embarcación en la playa Los Yuyos de Miraflores; y la tercera es un embargo en forma de retención sobre un derecho a crédito ascendente a unos 840 mil dólares.



Estas medidas cautelares son parte del proceso de extinción de dominio o pérdida de dominio seguida contra bienes vinculados al expresidente Alan García sobre las cuales las Fiscalía postula que estarían relaciones a la presunta organización criminal que se le imputó haber liderado antes de su muerte.