Policía asegura que ha allanado "cerca de cinco inmuebles" en búsqueda de prófugo exministro Juan Silva

Juan SIlva, exministro de Transportes y Comunicaciones. | Fuente: MTC

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Luis Vera LLerena. afirmó este jueves que agentes de su instituciòn ya han allanado "cerca de cinco inmuebles" en las acciones de búsqueda del exministro de Transportes,y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, prófugo de la justicia desde el pasado 7 de junio, cuando se dispuso una orden de detención preliminar en su contra.

En declaraciones a la prenssa, Vera Llerena dijo que la Policìa realiza coordinaciones con el Ministerio Público y el Poder Judicial para estos operativos y la eventual detención de Silva, investigado por presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado por actos ilícitos que habría cometido como cabeza del MTC.



"Estamos continuando con la búsqueda [sic], asì como con todos los requisitoriados, estamos en eso y esperamos pronto tener resultados", dijo y adelantó que según informaciòn de inteligencia "puede haber otro domicilio" identificado donde se podrìa estar escondiendo Juan Silva.

Allanamiento en Carabayllo



El general Vera respondió así a las consultas sobre a un informe del diario El Comercio respecto a un allanamiento fallido a una vivienda en Carabayllo, donde, según revelaciones de un informante, se ocultaba Silva.

De acuerdo a El Comercio, el colaborador informó a la Policìa sobre la ubicación del exministro en una casa en el distrito de Carabayllo con el objetivo de obtener la recomponsa de S/ 50 000 ofrecida por el programa 'Lo màs buscados' de la PNP. Sín embargo, los agentes de la policía equivocaron la direcciòn y la noche del último domingo e intervinieron una vivienda equivocada, indicó la fuente del diario.

El informante volvió a contactar con la Policìa para precisar la ubicación, y cuando se concretó el allanamiento, los agentes encontraron el pasaporte y ropa de Silva en una bolsa negra. Ese mismo día, el colaborador dijo que vio salir de la casa al exministro a bordo de de una camioneta de color naranja.

Tras hacer un seguimiento al propietario de la casa allanada en Carabayllo, la Policìía llegó a otra vivienda en Ventanilla, la que intervinó el último martes. En este lugar se encontró a los propietarios de la camioneta vista por el informante y se incautaron teléfonos en los que verificaron registros del número del exministro SIlva en las listas de contactos. Además, quedó en evidencia que los mensajes de WhatsApp con el número de Silva habían sido borrados.

Silva investigado por licitaciones irregulares

De acuerdo con fiscalìa, el exministro Silva habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento de empresarios, entre otros.



La medida de detención fue dictada por Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, quien también dictó 36 meses de impedimento de salida del país para el extitular del MTC.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, había citado a Juan Silva para que brinde su declaración como investigado por los supuestos delitos de colusión y organización criminal para el lunes 6 de junio, pero no acudió a la diligencia. La defensa del exministro señaló no había sido debidamente notificado, por ello no se presentaron ante las autoridades. Un día despuès entró en condiciòn de no habido, tras conocerse la orden de detención preliminar en contra de Silva.