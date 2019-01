PPK declaró en la sede del Ministerio Público. | Fuente: RPP Noticias

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski acudió a declarar al despacho del fiscal José Domingo Pérez en calidad de investigado por los presuntos vínculos de su empresa Westfield Capital con la constructora Odebrecht.

Durante más de tres horas Kuczynski respondió a las preguntas de la Fiscalía. A su salida, el exmandatario descartó haber contratado con la mencionada empresa brasilera y aseguró que continuará colaborando con las investigaciones.

"Voy a contestar todas las preguntas, estoy absolutamente convencido de mi honestidad y contestaré las preguntas hasta que esto termine. No he contratado con Odebrecht nunca. Estoy muy tranquilo y he asistido a todas las citaciones", dijo.

La Fiscalía investiga preliminarmente al expresidente Pedro Pablo Kuzcynski por las asesorías financieras que, entre el 2002 y el 2015, prestaron empresas vinculadas a su entorno en favor del Grupo Odebrecht y otras compañías.

Durante su gestión como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin American Enterprise fueron contratadas para los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur, en sus tramos II y III. Por este caso, Kuczynski tiene una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.