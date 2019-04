PPK y sus abogados sustentaron la detención preliminar en su contra. | Fuente: Foto: Poder Judicial / Video: RPP Noticias

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski rechazó haber recibido dinero irregular de la empresa brasileña Odebrecht, como señala la Fiscalía. "No es que haya algo oculto, aquí no hay ningún lavado, no se ha escondido nada. La Fiscalía ha tenido acceso a las cuentas bancarias”, dijo PPK durante la audiencia en la que se que evalúa la apelación a su detención preliminar de 10 días por presunto lavado de activos.

"Han destruido mi reputación de un hombre que ha trabajado 60 años y he llegado a esto por la Comisión Lava Jato, cuyo texto esta copiado en los papeles de la Fiscalía. Realmente me da vergüenza", señaló el expresidente durante la audiencia en la que se evalúa si deja sin efecto la detención preliminar dictada en su contra.

Kuczynski criticó que la Fiscalía sustente la detención en un posible peligro de fuga pese a que ha declarado en todas las citaciones durante los 16 meses que lleva investigado. Asimismo, recordó que no actualmente no tiene una cuenta bancaria y que su tarjeta del exterior fue cortada "por la mala publicidad que me han dado".





"Me da vergüenza que he sido Presidente de un país donde llegamos a estos niveles. Me hace llorar en mi corazón a mi edad tener que ver esto. Espero que me dejen en libertad. Si hay una citación mañana, espero venir desde mi casa, como lo he hecho tantas veces. Yo no me he ido a ningún lado, siempre he estado", dijo.

El expresidente también criticó que se le bloqueara el acceso a sus fondos económicos luego de que hiciera el pago de sus impuestos a la Sunat el último día de su gobierno, operación que fue considerada como "una transacción sospechosa" por la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Fueron 822 mil soles. Se pagaron y la UIF los puso como una transacción sospechosa. Qué vergüenza les digo a los peruanos que se acuse a alguien por haber pagado sus impuestos todos los años", cuestionó.