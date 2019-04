César Nakazaki estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El abogado César Nakazaki, defensor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tildó de “ilegal” la orden de detención preliminar dictada contra el expresidente en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.

“Yo sostengo que es ilegal y es una de las razones de mi apelación. (...) Según mi estudio de la ley, la opinión pública determinará si es serio o no, a quien no le pueden dictar prisión preventiva, no le pueden dar detención preliminar”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Mi tesis es que, si el juez no puede (dictar detención preliminar) porque está prohibido dictar prisión preventiva a una persona mayor de 65 años, con mucha mayor razón a una persona que no está procesada penalmente y tiene 80 años”, remarcó.

En respuesta a quienes rebaten su hipótesis, el letrado sostuvo: “El derecho no se aplica leyéndolo, sino no irías a la facultad de derecho. Tienes que interpretarlo”.

En ese sentido, Nakazaki remarcó que en Perú se abusa de la figura de la prisión preventiva, “y se extiende a la detención preliminar”.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó detención preliminar, por diez días, a Kuczynski Godard en el marco del proceso que se le sigue por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.

Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso RPP Noticias, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como “hecho precedente” los “actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido” el expresidente como consecuencia de “su intervención en presuntos actos de corrupción” vinculados a dos proyectos que fueron concesionados a Odebrecht.