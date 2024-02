Procuradora Silvana Carrión señala que son necesarios jueces de dedicación exclusiva para el caso Lava Jato por demoras en procesos

La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, indicó este martes que la falta de jueces de dedicación exclusiva para este caso ha provocado que los procesos demoren más de lo esperado en fases como el control de acusación.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, la procuradora dijo que hasta el momento hay 16 acusaciones presentadas al Poder Judicial, de las cuales algunas están en proceso de control y cinco procesos ya están en juicio oral.

“Entonces aquí lo que hemos identificado nosotros como Procuraduría, también la Fiscalía ciertamente es que necesitamos que el Poder Judicial designe jueces a dedicación exclusiva para atender estos casos de Lava Jato”, sostuvo.

“Por poner un ejemplo, el caso Interoceánica donde está siendo enjuiciado el expresidente Toledo, se acusó en julio de 2020 y el control de acusación fue en 2023, o sea después de tres años que el Poder Judicial inició este control de acusación”, añadió.

Insistirán en pedido

La procuradora también puso como ejemplo de las demoras con el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, cuyo control de acusación fue iniciado en 2023 y aún continúa. Según explicó, el tener jueces dedicados a estos casos aceleraría los procesos y permitiría que se obtengan condenas con mayor celeridad.

“Esto aceleraría estos casos muchísimo, porque ahora con el caso de la señora Susana Villarán, la acusación se presentó en agosto de 2022 en abril se citó a la primera audiencia de control de acusación, ocho meses después y a la fecha estamos febrero de 2024 y todavía seguimos en control de acusación”, dijo.

Sostuvo, en ese sentido, que ya han realizado el requerimiento al Poder Judicial, pero que la gestión actual de Javier Arévalo le respondió que no pueden designar a jueces de dedicación exclusiva para el caso Lava Jato, pues este caso no tiene prioridad respecto a otros como los de crimen organizado, etc.

Sin embargo, la procuradora dijo que insistirán en este pedido, a fin de que se aceleren los procesos que tiene la Fiscalía por este caso.

“Estamos viendo una afectación directa en la administración de justicia para el avance de estos casos”, puntualizó.