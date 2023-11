Procuraduría Ad Hoc pide pago de 42 millones de soles de reparación civil en caso contra Martín Vizcarra

Judiciales En el segundo caso, la Procuraduría Ad Hoc ha conseguido ingresar como actor civil y proponer una pretención preliminar de 30 millones de soles

En el segundo caso, la Procuraduría Ad Hoc ha conseguido ingresar como actor civil y proponer una pretención preliminar de 30 millones de soles. | Fuente: Andina

La procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que ha pedido 42 millones de soles de reparación civil en el caso que incluye al expresidente Martín Vizcarra y a otros funcionarios públicos por una presunta corrupción en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"El expresidente Martín Vizcarra tiene dos investigaciones. Este caso que conocemos sobre los 42 millones de soles es el caso donde está acusado a 15 años de pena privativa de la libertad conforme la Fiscalía ha presentado así su acusación por el delito de cohecho, por haber favorecido a las empresas Obrainsa en el proyecto Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"El segundo caso está vinculado a estos mismos proyectos de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, pero en etapa de ejecución; es decir, hechos que tienen que ver con adelantos directos, adelanto de materiales. En este segundo caso la Procuraduría Ad Hoc ha conseguido ingresar como actor civil y proponer una pretensión preliminar de 30 millones de soles", agregó.

En el segundo caso, la Procuraduría Ad Hoc ha conseguido ingresar como actor civil y proponer una pretención preliminar de 30 millones de soles. | Fuente: RPP

Cuestiona sanciones administrativas contra fiscales

En otro momento, criticó el hecho de que los principales fiscales de los casos, entre ellos Rafael Vela Barba, hayan sido sometidos a investigaciones con el peligro de que puedan cesar de sus funciones, pese a que posibles sanciones no gozan de una debida proporcionalidad.

"Esto repercute de una manera neurálgica en el avance de las investigaciones del caso Lava Jato. Estos son casos complejos, con muchos investigados, casos de trascendencia internacional en donde venimos trabajando la Fiscalía y la Procuraduría hace más de cinco años. Y justo cuando estamos llegando a la etapa estelar, que son los juicios orales, surgen estos cuestionamientos y procedimientos administrativos contra los fiscales", aseveró.

"Si finalmente se confirma la suspensión del doctor Rafael Vela, el equipo Lava Jato queda descabezado. Y lo que va a venir probablemente es que se desarticule el equipo Lava Jato. Esto genera una preocupación y nos llama a alerta. No entendemos. Hay que hacer ajustes a los procedimientos administrativos. Tiene que haber una proporcionalidad y no la hay. Al doctor Rafael Vela se le está suspendiendo por declarar a la prensa en un caso con audiencia pública. Proporcionalidad definitivamente no hay", finalizó.