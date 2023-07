Sada Goray está en proceso de colaboración eficaz, pero no habría dado "toda la información detallada", afirma fiscal

El juez Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, retomó hoy, lunes, la audiencia del pedido de prisión preventiva de 36 meses contra la empresaria Sada Goray, investigada por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado.

En dicha audiencia, la Fiscalía busca sustentar que Goray Chong incurre en "peligro de fuga y peligro de obstaculización", por lo que correspondería imponerle la referida medida.

En ese sentido, el fiscal adjunto provincial provisional Julio Ormeño Peves, integrante del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), indicó que la exrepresentante de Marka Group se encuentra inmersa en un proceso de colaboración eficaz.

"No habría dado información detallada"

Durante su alocución, el representante del Ministerio Público argumentó que, en dicho proceso, Sada Goray no habría dado la "información detallada" que corresponde a la colaboración eficaz.

"Se encontraba en un proceso de colaboración eficaz, (en) el cual (…) no se ha brindado toda la información detallada, no se ha brindado toda la ruta del pacto colusorio que se había realizado. Por lo tanto, el comportamiento durante el procedimiento no es óptimo y alentaría también a un peligro de fuga”, sostuvo.

Asimismo, el fiscal reveló que la empresaria "se negó" a que los representantes del Ministerio Público accedieran a la información del celular que llevaba al momento de su detención.

"Al momento de su detención, Sada Goray brindó su celular e incluso brindó el patrón para acceder a él. Sin embargo, cuando se señala la audiencia de deslacrado a efectos de insertarnos y poder acceder a la información de su celular, se negó a hacerlo, acogiéndose a su derecho", indicó.

!Sin embargo, estando en la condición de aspirante a colaboradora eficaz, este comportamiento no es compatible, no se condice con un comportamiento de brindar información veraz y eficaz”, agregó.

Defensa de Goray pidió pasar a "sesión reservada"

Ante lo revelado por el fiscal sobre el proceso de colaboración eficaz , la defensa de Sada Goray solicitó al juez Justiniano Romero que la audiencia pase a "sesión reservada".

"Dado que el tema de la colaboración eficaz ha sido un tema central esbozado por el representante del Ministerio Público, a nuestro entender, es necesario que usted tenga conocimiento de algunas razones o algunos hechos ocurridos que pueden ser determinantes en la decisión que pueda tomar respecto al peligro procesal”, indicó el abogado de la empresaria.

No obstante, el magistrado pidió que se expusieran los alegatos respectivos y que luego se viera la solicitud de pasar a "sesión reservada".

Además, el representante de la Fiscalía aclaró que el proceso de colaboración eficaz de Sada Goray no ha terminado.

"El Ministerio Público en ningún momento ha mencionado que ese proceso de colaboración eficaz ha concluido. Se ha citado (…), pero no se ha mencionado que ha concluido", dijo el fiscal Ormeño.

No obstante, el abogado defensor insistió en su pedido de pasar a "sesión reservada" o, en su defecto, que se diera la posibilidad de hacer una exposición personal al juez con presencia del representante de la Fiscalía y "fuera de cámaras".

"Como el señor representante del Ministerio Público ha hecho mención a un proceso de colaboración y este tiene incidencia importante en el peligro procesal, consideramos que lo que podamos vertir sea solo escuchado por usted”, dijo el letrado.

Finalmente, sobre ello, el juez accedió a ese último pedido y pidió "que se retiren de la sala las personas ajenas al proceso".

Al cierre de esta nota, el abogado de Sada Goray retomó la exposición de los alegatos de defensa de su patrocinada en la audiencia.