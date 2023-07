Darwin Espinoza niega haber coordinado designación de exesposo de Sada Goray como viceministro de Producción

El congresista Darwin Espinoza, de la bancada Acción Popular, negó haber coordinado la designación de Luis Mesones Odar, exesposo de Sada Goray, como viceministro en el Ministerio de la Producción. Esto luego de que un colaborador eficaz mencionara un presunto acercamiento entre él y la empresaria para beneficiar al prófugo exfuncionario.

“Yo no he tenido ninguna comunicación con la señora Sada Goray, tampoco me he reunido con el señor Luis Mesones. Usted puede revisar el registro de visitas en el Congreso de la República, eso es público”, expresó en una entrevista al programa Punto Final.

El congresista de Acción Popular cuestionó la versión dada por un colaborador eficaz porque señaló que "mancha honras”. También negó la existencia de alguna grabación suya junto a Luis Mesones Odar y Sada Goray.

“De Luis Mesones solamente (sabía) que era viceministro de Mypes porque hemos tenido la oportunidad de ir en algunas ocasiones al Ministerio de la Producción, me parecen en dos o tres, pero sabíamos qué cargo tuvo el señor e inclusive no estuvo en las reuniones”, añadió.

Un aspirante a colaborador eficaz reveló que la empresaria y dueña de la inmobiliaria Marka Group coordinó en 2021 la designación de su entonces exesposo y hoy prófugo de la justicia, Luis Mesones Odar, como viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción (Produce).

La primera reunión entre ambos se realizó en setiembre del 2021 en una oficina de San Isidro, y contó con la participación de Sada Goray; su amiga Pilar Tijero, prima del periodista Mauricio Fernandini; y los congresistas Enrique Alva y Darwin Espinoza (entonces presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso).

Este lunes reinicia pedido de prisión preventiva

El Poder Judicial continuará este lunes 24 de julio, a partir de las 9 de la mañana, la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros cuatro investigados en el caso Fondo MiVivienda.

Durante la audiencia del pasado viernes 21 julio, se esperaba que la sesión inicie con la exposición del fiscal provincial Freddy Niño Torres, quien sustenta el requerimiento del Ministerio Público. No obstante, la defensa indicó que algunos de sus patrocinados no estarían comprendidos en el delito de organización criminal.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los involucrados serían los supuestos autores del presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano.

Durante la última audiencia, el fiscal Niño indicó que Sada Goray habría ofrecido 10 millones de soles al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y al extitular del sector, Geiner Alvarado.