Juárez Atoche destaca trabajo fiscal para lograr sentencia contra Vizcarra: "Teníamos que prepararnos bien"

Germán Juárez Atoche, fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, destacó el trabajo realizado para lograr la sentencia de 14 años contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.

En declaraciones a la prensa, el fiscal indicó que durante el proceso en Fiscalía realizaron un arduo trabajo para preparar la estrategia de lo que debía actuarse, a fin de rebatir la defensa del exmandatario.

“Teníamos que prepararnos bien para lograr una sentencia condenatoria”, sostuvo.

En esa línea, el magistrado señaló que estaban confiados en obtener una sentencia contra Vizcarra Cornejo por el trabajo realizado para acusarlo por el delito de cohecho pasivo propio.

Según indicó, esta sentencia resarcirá los daños generados por los actos de corrupción, aunque reconoció que el exmandatario tiene opción de apelarla y que se revise en una segunda instancia.

Sentencia contra Martín Vizcarra

El exmandatario Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho al acreditarse que recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

Así lo determinó la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, quien determinó que Vizcarra Cornejo sí tuvo responsabilidad penal en el caso del delito de cohecho pasivo propio.

"Se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo 14 años de pena privativa de libertad, la misma que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe", indicó en la parte resolutiva.