Silvana Carrión cuestionó a Lima Expresa por incrementar el peaje "en medio de una disputa legal"

Precio del peaje de Vía Evitamiento y Vía Expresa Línea Amarilla subirá desde este domingo | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, rechazó la actitud "procesal, judicial, comercial" de la concesionaria Lima Expresa -antes Lamsac- por anunciar que a partir de este domingo 4 de julio se aplicará una nueva tarifa de peajes en la Vía Evitamiento y en la Vía Expresa Línea Amarilla.

"En medio de disputas legales en las que nos encontramos por acciones promovidad por la Procuradoría ad hoc, aprovechando el contexto, ha decidido de manera unilateral elevar la tarifa del peaje a S/. 5.90. Nosotros venimos discutiendo en sede judicial una medida anticipada por la cual la Procuradoría solicitó que la tarifa se reduzca a S/. 5.20, lo cual fue acogido por el Poder Judicial en enero del año pasado, que es la tarifa que se ha mantenido hasta la fecha", indicó.

"El estatus es que el pedido de reducción ahorita necesita un nuevo pronunciamiento. Ese es el estatus, y en medio de esa disputa legal -con la Procuraduría ad hoc y la Municipalidad de Lima- el comportamiento de la compañía es decidir la elevación del peaje sin esperar que el Poder Judicial tome una decisión al respecto", añadió.

En entrevista con RPP Noticias, la abogada del Estado refirió que, pese a esta medida, el área legal de Lima Expresa -antes Lamsac- impulsó un recurso de apelación que fue visto por una Sala integrada por un magistrado "que no era competente para pronunciarse" y que decidió dejar sin efecto la reducción de la tarifa.

"Finalmente la Corte Suprema ha indicado que ese magistrado no era competente para pronunciarse por esta decisión. Entonces, a la fecha no hay una definición legal sobre esta disputa, no hay una definición legal sobre la reducción de la tarifa y en medio de este contexto es que la compañía decide ampliar la tarifa del peaje", apuntó.

Pedido de reducción de peaje "está pendiente"



Silvana Carrión también cuestionó que en su comunicado, la concesionaria indicara en su comunicado que ha sido revocada la medida de reducción de la tarifa del peaje y, además, asegure que el Poder Judicial los autoriza a elevar la tarifa del peaje "cuando eso no es correcto, no está dicho en ninguna de las resoluciones".

"Esa resolución (que elimina la reducción del peaje) a la fecha está vigente, pero contra esa resolución se ha presentado un pedido de nulidad por parte de la Procuraduría ad hoc y un pedido de recusación porque en esa resolución de marzo del 2020 participó un magistrado que no era competente, entonces hemos presentado la recusación contra este magistrado y los otros miembros de la Sala porque ya adelantaron criterio al pronunciarse por la revocatoria", precisó.

La abogada reconoció, no obstante, que los recursos presentados por la Procuradoría ad hoc no suspenden la resolución que elimina la reducción del peaje; sin embargo, señaló que "aún se encuentran pendiente de pronunciamiento por parte de la Sala".

"Hasta ahorita nuestro pedido de reducción (del peaje) está pendiente de decisión a la fecha. Legalmente está pendiente de decisión y la Sala tiene que pronunciarse por la recusación y por la nulidad. Ese es el estado actual del proceso", explicó.

"El factor que podría evitar esta decisión de la compañía es que el Poder Judicial finalmente decida sobre la recusación y la nulidad que hemos planteado. Si declara la nulidad de la resolución, entonces la medida que planteamos de reducción de tarifa cobra vigencia nuevamente, y eso puede ser de forma inmediata", agregó.

La postura de la Municipalidad de Lima

Sobre este tema, la Municipalidad de Lima también ha cuestionado la decisión de la empresa de incrementar la tarifia, indicando que ante el actual contexto en diversas partes del mundo muchas empresas han decidido suspender cualquier reajuste en los servicios por un tema de “sensibilidad hacia los ciudadanos”.

"Considerando el contexto político, económico y social que atraviesa nuestro país en la actualidad, Lima Expresa debe tener en cuenta las consecuencias que generaría las sucesivas modificaciones en el corto plazo sobre la tarifa y, en base a ello, desistir de su posición", indicaron a través de un comunicado.

¿Por qué subió la tarifa?

Lima Expresa señala que se actualizó la tarifa del peaje para asegurar la sostenibilidad económica de la concesión vial. Según indican, en marzo del 2021 el Poder Judicial revocó la resolución que ordenó en enero de 2020 la reducción de la tarifa de peaje de S/ 5.70 a S/ 5.20. Por ello, aseguran que se está aplicando la tarifa contractual cumpliendo con la decisión del PJ.

"La tarifa de peaje debe ser reajustada anualmente en función de la variación de precios al consumidor y del tipo de cambio, tal como además fue validado por un arbitraje internacional en junio de 2020", indicaron en un comunicado.

La empresa señala que gestionan una "concesión autofinanciada que no recibe financiamiento público, siendo el peaje su única fuente de ingresos; además, viene arrojando pérdidas netas durante los tres últimos años."

¿Por qué se cobra peaje?

La empresa señala que los fondos recaudados con la tarifa de peaje que se cobra a los conductores que utilizan la infraestructura "son administrados por un fideicomiso que los utiliza para garantizar el óptimo mantenimiento de las vías y los servicios de operación".

Con esto, indican que también se paga la inversión privada realizada en la Vía de Evitamiento y la construcción de la vía expresa Línea Amarilla que ascendió a S/ 3,200 millones.

Además, se paga el IGV de 18% y la retribución de 7% que recibe la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.