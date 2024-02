Procuradora Silvana Carrión sobre denuncia de la MML en su contra: "El alcalde no ha sido bien asesorado"

Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, manifestó estar sorprendida por la denuncia que le interpuso la Municipalidad de Lima por un supuesto incumplimiento de sus funciones. La funcionaria enfatizó que ella se reunió con el alcalde Rafael López Aliaga y le explicó los alcances de aplicar una medida judicial contra Rutas de Lima.

La funcionaria remarcó que le dijo al burgomaestre capitalino que las empresas vinculadas a actos de corrupción están reportadas e incluidas en una ley especial, que es la 30737, la cual establece las medidas judiciales que se deben aplicar a dichas compañías para el aseguramiento del pago de reparación civil. Es decir, no se puede iniciar otros procesos si están bajo esa norma.

"El alcalde no ha sido bien asesorado porque de una revisión ligera de la documentación, primero se daría cuenta que sí tuve la reunión con el burgomaestre para explicarle los alcances de la medida judicial y segundo: sí respondí al oficio que me mandó el procurador de la Municipalidad de Lima indicándole cuál era la evaluación sobre las medidas cautelares con relación a Rutas de Lima y tercero: hay un oficio en el cual el propio alcalde me reitera para ver qué acciones he tomado con relación a la medida cautelar", sostuvo en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Silvana Carrión señaló que no ha sido notificada de la denuncia por supuesta omisión grave en el caso rutas de Lima, pero recalcó que le causa extrañeza todo esto.

"Me sorprende la denuncia porque en realidad se le ha explicado las acciones que hemos realizado, qué cosa dice la ley, qué cosa no podemos hacer y se le ha explicado que hay una ley especial", expresó.

La procuradora indicó que dará sus descargos, pero siempre en el marco de la información técnico legal. "Lo que tiene que quedar claro es que los procuradores debemos cumplir la ley y debemos comportarnos. Nuestras acciones deben estar regidas en lo que dice el marco legal", remarcó.

La acusación de la MML

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado donde informó de una denuncia contra la procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana América Carrión, por cometer faltas muy graves al incumplir sus funciones en defensa de los intereses del Estado peruano.

La gestión de López Aliaga también pide al procurador interno general del Estado, Javier Pacheco, destituir a Carrión y solicitar medidas cautelares que garanticen un cobro de reparación civil.