El Poder Judicial evalúa el pedido de prisión preventiva contra Villarán de la Puente. | Fuente: Andina

El abogado de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, Iván Paredes, señaló que su patrocinada no se acogerá ni a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera sobre las investigaciones que se le sigue por recibir aportes de OAS y la constructora Odebrecht.

Además, el abogado señaló que su patrocinada enfrentará las consecuencias de ello. "Mi patrocinada no se va a acoger a la confesión sincera ni a la colaboración eficaz porque ya lo ha dicho claramente: ella va a enfrentar la justicia y si se tiene que ir a prisión, se irá a prisión", expresó durante la audiencia.

Paredes criticó además que el Ministerio Público no haya tomado en cuenta los argumentos que sacó a modo de defensa. El abogado también se refirió sobre los audios difundidos este último domingo en los que hacía referencia a "tres palos verdes".

"Cómo van a darle validez cuando este (el audio) no ha sido incorporado o escuchado. Ellos (el Ministerio Público) lo tienen y no ha sido valorado", expresó. Como se recuerda, el fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, precisó que este audio no iba a ser incluido como acusación.

Sin embargo, la fiscal adjunta, Ángela Zuloaga, lo presentó durante la audiencia del pedido de prisión preventiva a modo de argumento señalando que Villarán tenía conocimiento del monto.