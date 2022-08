Procuraduría Anticorrupción denuncia ante Fiscalía a funcionarios de Sutran por presuntas irregularidades en contratación de personal

En la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción fueron comprendidos Jorge Herrera Clavo, jefe de la Oficina de la Administración de la Sutran, y Amelia Gálvez Saldaña, Gerente de Prevención de dicha entidad. | Fuente: Andina

La Procuraduría Anticorrupción denunció ante el Ministerio Público al titular de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Guillermo Arturo Gouro Mogolllon, por los presuntos delitos de trafico de influencias y nombramiento ilegal de cargo en agravio del estado.

En la denuncia también fueron comprendidos Jorge Herrera Clavo, jefe de la Oficina de la Administración de la Sutran, y Amelia Gálvez Saldaña, gerente de Prevención de dicha entidad por el presunto delito de aceptación indebida de cargo así como a los que resulten responsables en este caso.

La Procuraduría Anticorrupción adoptó esta medida en atención a una denuncia periodística que da cuenta sobre presuntas irregularidades en la designación de funcionarios de la Sutran que no cumplirían con los perfiles requeridos y que serían personas cercanas a Palacio de Gobierno.

La defensa legal de los intereses del estado solicita al Ministerio Publico que inicie una investigación preliminar donde se realicen una serie de diligencias para establecer las responsabilidades del caso como recibir la declaración de los funcionarios denunciados así como de los posibles involucrados.

Denuncia periodística

El último domingo el programa Punto Final reveló que una exviceministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y actuales funcionarios públicos denunciaron que la Sutran se ha convertido en una agencia de empleos donde los beneficiarios de Chota (Cajamarca) y cercanos a la cúpula del Gobierno.



"Se me acercaron a mi oficina trayendo varios currículum de los reemplazantes para la Sutran, eran decenas de currículum (...) todos los cargos de confianza para de un plomazo sacar a toda la gente", indicó Fabiola Caballero.



El exviceministra afirmó que renunció en febrero del 2022 ante la presión de todos estos pedidos, mientras los curriculum abarrotaron la Oficina de Recursos Humanos de la Sutran.

