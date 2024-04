Abogado de Inés Tello considera que PJ rechazará medida competencial del Congreso: "No va a permitir este atropello"

Omar Cairo, abogado de la magistrada Inés Tello, se pronunció en RPP sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dejar sin efecto la reposición de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hasta que la Corte Suprema resuelva una apelación del Congreso de la República.

Como se sabe, el magistrado del Tribunal Constitucional César Ochoa informó este jueves que ese órgano jurisdiccional declaró fundada en parte la medida cautelar presentada por el Congreso contra el Poder Judicial por disponer la reincorporación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes fueron inhabilitados por el Legislativo.

“Es una buena noticia opacada totalmente por otra, que es la decisión de ordenar una medida cautelar construida por el Tribunal Constitucional. Construida de una manera que interfiere frontalmente con el trámite del proceso de amparo en el que se expidió la resolución que restituye en sus cargos a Inés Tello y a Aldo Vásquez”, dijo el letrado en “Las Cosas como Son” de RPP.

El abogado Omar Cairo señaló que considera que Poder Judicial rechazará medida competencial del Congreso de la Repúblicas y que no permitirá un “atropello”.

“Estoy seguro que el Poder Judicial del Perú no va a permitir que una decisión que no ha sido materia del proceso competencial haya sido fulminada. Ha resuelto contra lo que dice la resolución tres, que no es parte del competencial, y además contra lo que dice el articulo pertinente del Código Procesal Constitucional. Esa es la situación en este momento. […] Yo creo que el Poder Judicial no va a permitir este atropello”, dijo el abogado a RPP.

Corte Suprema resolverá apelación

Omar Cairo indicó que la demanda competencial que interpone el Congreso porque dice que esta resolución cautelar es una que invade sus competencias. “Y pide que mientras dure el proceso se suspenda esa resolución, es decir, que, mientras dure el proceso, Inés Tello y Aldo Vásquez no disfruten de lo que esta cautelar judicial les brinde, regresar a sus funciones”, afirmó.

El abogado constitucionalista indicó que la medida cautelar está en trámite y que la Corte Suprema confirmará si la confirma o la revoca el próximo 8 de abril.

“Esta medida cautelar está en trámite porque le ha dado trámite el Congreso, el cual ha interpuesto impugnación contra esa medida cautelar. Entonces está en trámite y ya llegó a la Corte Suprema, el 8 de abril se confirma si la confirma o la revoca”, agregó.