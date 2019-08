Fiscal Tomás Gálvez | Fuente: RPP

El fiscal supremo Tomás Gálvez arremetió este viernes contra el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez. Esto luego que este último descartó la posibilidad de acudir a una reunión con la Junta de Fiscales Supremos para explicar el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

En enlace teléfonico con RPP Noticias, Tomás Gálvez sostuvo que hay un "poder por encima de todo" que sustenta a Domingo Pérez para que pueda enfrentarse a todos y "simpre con éxito".



"El Poder Judicial es caja de resonancia de la Fiscalía ¿por qué? porque a mi criterio el ordenamiento jurídico en este momento está quebrado, absolutamente quebrado", manifestó.

Tomás Gálvez aseguró que los jueces tienen miedo a los fiscales y lo que dicen estos lo cumplen e inclusive los "fiscales supremos" actúan de acuerdo a lo que dice José Domingo Pérez.

"¿Quién maneja y quién es el jefe del Poder Judicial y del Ministerio Público? es el señor José Domingo Pérez, seguramente pues lo sustentará Odebrecht y Odebrecht debe tener el poder para señalar a cualquier funcionario y por eso es que todos le tienen miedo, por eso los fiscales vienen y le favorecen completamente", dijo.

Según Tomás Gálvez estas afirmaciones parten de un estudio de la sentencia del Poder Judicial que homologa el acuerdo de colaboración eficaz con la firma brasileña.

"¿Dónde se sustenta su poder? 'Sabes qué lo que tú dices no me importa y no vale', 'lo que dice la Junta no me importa', 'yo no voy porque estos señores están desligitimados'", expresó el fiscal supremo sobre Domingo Pérez.