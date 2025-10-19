Fiscal denuncia que recibe amenazas de la organización criminal ‘Los Pepes SJL’

La fiscal provincial Margarita Haro Pinto aseguró que recibió mensajes extorsivos del presunto líder de esta banda criminal, alias 'El Colocho', en los que le exigen apartarse del proceso penal contra la presunta banda criminal 'Los Chukys de Juan Pablo II'.

El Ministerio Público denunció que la fiscal provincial Margarita Haro Pinto viene recibiendo amenazas por parte de la presunta organización criminal 'Los Pepes SJL', que estaría liderada por alias 'El Colocho'.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público precisó que la fiscal del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho-Zona Media recibió mensajes extorsivos el 17 de octubre, en los que le exigen apartarse del proceso penal que se le sigue a los integrantes de la presunta banda criminal 'Los Chukys de Juan Pablo II', bajo amenaza de atentar contra su vida.

Según la institución, esta investigación ha permitido obtener 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de dicha organización por los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de explosivos y banda criminal.

Procesados cumplen prisión preventiva

Entre los procesados se encuentran Patricio Kevy Urbano Lara, Nataly Sofía Lara Rosales, Eynar Ricardo Lara Quiñones, Francisco Luis Lara Narváez, Yovana Marcionila Lara Quiñones y Sabrina Stefanie Álvarez Ríos. Todos cumplen prisión preventiva, mientras que Vita Reveca Lara Narváez se encuentra bajo mandato de comparecencia con restricciones.

En ese sentido, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este "condena enérgicamente todo intento de amedrentamiento o interferencia en el ejercicio autónomo de la función fiscal".

Según precisó el Ministerio Público, los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y demás autoridades competentes, "reiterándose el respaldo absoluto a la fiscal Margarita Haro Pinto, y reafirmando el compromiso de continuar actuando con firmeza en defensa de la legalidad".



"Denuncio públicamente que, de sucederme cualquier situación o cualquier atentado contra mi persona o mi familia, denuncio directamente a los procesados de este caso 1285-2024 que ya he mencionado", manifestó la fiscal a través de un video.