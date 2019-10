Magistrado del TC cuestionó carta de Olaechea. | Fuente: RPP Noticias

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional, lamentó el documento que envió el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, en el que informa que el disuelto Parlamento ha elegido al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos para integrar este organismo y en el que pide que reemplace al magistrado "con mandato vencido cuya colegiatura sea la de menor antigüedad"; es decir, a él.

"Yo lamento tener que informar esto. No es mi intención, como magistrado con colegiatura más joven, preservarme en el cargo. Hay que respetar la constitucionalidad y las competencias de las instituciones. Un Congreso disuelto no puede sacar una resolución sobre un asunto que no está terminado de discutir, y menos condicionando una competencia histórica del Tribunal Constitucional. Me preocupa mucho esto", señaló a RPP Noticias.

Espinosa-Saldaña cuestionó que Pedro Olaechea haya enviado este oficio a pesar de que el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos "todavía no está firme" debido a que se encuentra pendiente una reconsideración sobre este procedimiento que, además, fue hecha por un "Congreso disuelto". Asimismo, advirtió que "se está rompiendo" una competencia del Tribunal al intentar exigir el reemplazo de un magistrado en particular.

"Cuando el Tribunal ha tenido renovaciones parciales, quien se ha ido es por decisión del Tribunal (…) De acuerdo con nuestro reglamento, es el Tribunal quien decide este tipo de asuntos. Aquí se viene con una resolución de un tema que no está terminado, que no ha levantado cuestionamientos, por un Congreso disuelto, invadiendo competencias del Tribunal y diciendo que tiene que salir el magistrado de menor colegiatura", reprochó.

A través del Twitter, los congresistas Indira Huilca, miembro de la Comisión Permanente, y el excongresista Alberto de Belaunde, se sumaron a esta denuncia y cuestionaron que Pedro Olaechea pretenda imponer a su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos dentro del Tribunal Constitución y exigir a cuál de los magistrados debe reemplazar.

Indira Huilca cuestionó que Olaechea no respete la propuesta del Poder Ejecutivo para que el magistrado saliente sea el que tiene colegiatura más antigua, mientras que De Belaunde señaló que esta decisión es competencia exclusiva del propio Tribunal Constitucional.

#Urgente Fujimorismo en rebeldía representado por Olaechea sigue desesperado por reconformar el Tribunal Constitucional a su medida: para que entre el primo quieren sacar a quien tiene colegiatura más reciente, no la más antigua que fue el criterio propuesto por el Ejecutivo. pic.twitter.com/qNPpoorm9n — Indira Huilca (@IndiraHuilca) October 2, 2019

Ojo: Resolución IRREGULAR del Congreso de la República. No le corresponde a dicha institución establecer qué magistrado debe ser reemplazado, eso lo decide el propio TC.



Además, eso no se votó!



Intento burdo de conseguir mayoría en el organismo constitucional. pic.twitter.com/8qsgKKeLqN — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) October 2, 2019

Señor @Pedro_Olaechea pare d arrogarse poderes que NO tiene! A la ya precaria elección d su primo como magistrado pretende imponer mecanismo de recambio que NO fue ni discutido en el pleno!!! Su resolución carece de legalidad y es una intromisión grosera d competencias del TC! pic.twitter.com/3U9gLUuNfD — Marisa Glave (@MarisaGlave) October 2, 2019