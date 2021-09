Vladimir Cerrón descartó pedir asilo político. | Fuente: Foto: Andina

El exgobernador regional Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, descartó que esté evaluando pedir asilo político, luego de que su abogado, Raúl Noblecilla, señalara que no descarta pedir asilo político para su defendido si continúa lo que denominó una "persecución" para el también exgobernador regional de Junín.

"Desmiento especulaciones de asilo político, nunca se abordó en el partido ni está en los planes. Hoy comienza diligencias de deslacrado de bienes incautados y la defensa estará presente", señaló.

Previamente, el abogado de Vladimir Cerrón aseguró que están colaborando con las investigaciones en las que está implicado su patrocinado, por lo que esperan "recibir también ese respeto por parte de las autoridades".

"Si eventualmente se tiene una suerte de persecución total por agentes extraños al mismo, es justo que se pueda pensar en un remedio como lo es el asilo político", apuntó en diálogo con RPP Noticias.

Noblecilla indicó que además existe una "presión mediática" en el caso de Vladimir Cerrón que "no se puede tolerar". "Yo no puedo descartar ninguna posibilidad, lo cual no significa que se está valorando como punto de partida eso (el asilo político)", expresó.



Piden 16 años de cárcel para Vladimir Cerrón

La fiscal Mary Huamán, de la fiscalía anticorrupción de Junín, ha pedido que se imponga una condena de 16 años de cárcel a Vladimir Cerrón, por la presunta comisión del delito de colusión agravada cuando fue gobernador de esa región.

La medida fue solicitada el pasado 27 de agosto por la magistrada ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo. En la petición, la fiscal acusó a Cerrón de haberse coludido con representantes de un consorcio privado para entregar, a fines de diciembre de 2014, el proyecto de construcción y mejoramiento de un hospital, planificado con una inversión de más de 150 millones de soles (unos 36,5 millones de dólares).

La fiscal Huamán también ha solicitado 2 años y 11 meses de prisión para el líder de Perú Libre por la presunta comisión del delito de malversación de fondos por el supuesto manejo irregular del presupuesto para una obra de reforestación en su región.

Otro fiscal de Junín, Carlos Mera, abrió una investigación preliminar contra Cerrón por presunta negociación incompatible, luego de conocerse que recibió un resguardo policial indebido.

