El Poder Judicial ordenó la incautación del dinero contenido en las cuentas bancarias, financieras y bursátiles del Secretario General del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, y de su madre Bertha Rojas López, cuyo monto total ascendería a más de 2 millones 300 mil soles.

El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida al declarar fundado el pedido que hizo el fiscal Richard Rojas para que se incauten estos fondos como parte de la investigación preliminar que se le sigue a estas personas por el presunto delito de lavado de activos para determinar el origen del dinero que financió las campañas electorales del partido Perú Libre.

El magistrado adoptó esta medida al determinar que existen abundantes operaciones sospechosas e inconsistencias que no se condicen con la realidad, dado que los montos objeto de operaciones no guardarían relación ni proporcionalidad con lo generado por los investigados, indicios que harían presumir la no justificación del origen de los gastos y movimientos efectuados en todas sus cuentas además del desconocimiento del origen de dicho dinero, contradicciones de testigos y colaboradores eficaces.

Chávez Tamariz resaltó también en su resolución, a la que tuvo acceso RPP Noticias, que el Poder Judicial convalidó el congelamiento de estos fondos que fue dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú por 16 meses, medida que en la actualidad se encuentra vigente.

