Vladimir Meza: "No he planificado, no he organizado ningún fraude electoral" como asegura Zamir Villaverde

Vladimir Meza, exalcalde de la provincia de Huaraz. | Fuente: Andina

El exalcalde de la provincia de Huaraz, Vladimir Meza, negó este domingo haber organizado un fraude electoral con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en beneficio del presidente Pedro Castillo, como aseguró el empresario Zamir Villaverde.

En entrevista con el programa Punto Final, la exautoridad ancashina indicó que la versión de Zamir Villaverde es una "estrategia montada en función a mentiras" y responde a una "burda estrategia" para poder negociar con la Fiscalía y conseguir mejoras penitenciarias.

Vladimir Meza rechazó también conocer al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, o algún funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



"No conozco directamente al señor (Jorge Luis) Salas Arenas, a ningún miembro y a ningún funcionario, ni del Jurado Nacional de Elecciones, ni de la ONPE. No he liderado equipo técnico, no he planificado, no he organizado ningún fraude que manifiesta este delincuente que, en estos momentos, está preso y desesperadamente quiere salir y habla tontería y media. Me quieren utilizar como chivo expiatorio", dijo.

Por otro lado, Vladimir Meza explicó que la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, le presentó al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, cuando iniciaba el gobierno de Pedro Castillo y afirmó que posteriormente conoció a Zamir Villaverde.

El exalcalde aclaró que sus diez visitas a Palacio de Gobierno respondían a un ofrecimiento para integrar la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Pero precisó que el proceso no se concretó debido a que no cumplía con el perfil. "Y me ofrecieron otro espacio en el Ejecutivo que era Cofopri", agregó.

"A mí me planteean para integrar su equipo técnico dentro de la Secretaría General de Palacio. Me ofrecen trabajar dentro de la Secretaría General dentro de Palacio de Gobierno. Tenía la propuesta y mis visitas desde el 4 de agosto fueron porque yo tenía que ser contratado dentro de la Secretaría... después nos dimos cuenta que yo no contaba con ese perfil. Yo soy administrador de empresas", expresó Vladimir Meza.

Denuncia contra Vladimir Meza

El empresario Zamir Villaverde aseguró la semana pasada ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza Villarreal, fue quien planificó y coordinó desde un departamento del distrito de Surco el presunto fraude electoral con el JNE para beneficiar al presidente Pedro Castillo.

"Luego de haber coordinado con mi abogado, solo les puedo decir en este momento que la persona que lidero planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones al más alto nivel, logrando que el señor Pedro Castillo sea hoy presidente de la República, perjudicando así al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, es el señor Vladimir Meza Villarreal", declaró.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La hepatitis es la inflamación del hígado y no solo los virus pueden causarla, sino también la ingesta de alcohol o algunas medicamentos, así lo explicó el doctor Carlos Nureña, médico gastroenterólogo del hospital nacional "dos de mayo". Señaló que la hepatitis A, presenta malestar general, cefalea, y la persona suele se pone amarilla. El virus entra por la boca. La hepatitis B, puede quedarse de manera crónica y hasta puede llevar a la cirrosis o un cáncer de hígado. La hepatitis C, entre el 60% o 70 % se vuelve crónica y el 30% se vuelve cáncer, pero es mucho más difícil el virus crónico de la hepatitis B. El médico advirtió que todas las hepatitis pueden tener la presentación fulminante, es decir que le afecta tan directamente al hígado que no le permite reaccionar.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.