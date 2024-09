Defensa de Wilfredo Oscorima presenta demanda de amparo ante el TC por incautación de aretes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Humberto Abanto, abogado del gobernador Wilfredo Oscorima, informó este miércoles que han presentado una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema incautara a su patrocinado un par de aretes de argolla de oro amarillo con diamantes.

"Nos rechazaron la apelación (en el Poder Judicial) y ahora estamos poniendo una demanda de amparo para llegar al Tribunal Constitucional y decir si es válido que ante una conducta procesal, porque nos han dicho una cosa que es atroz: 'No es importante la conducta procesal del investigado'. ¿Así? ¿Y entonces qué es importante aquí?", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Abanto criticó que la justicia incautara este valioso objeto de Oscorima pese a que su cliente las presentó para que puedan ser identificadas. Además, negó que exista la posibilidad de que su patrocinado destruya los aretes.

"Nos dirigimos al Tribunal Constitucional por una razón sencilla. Si usted está siendo investigado, tiene derecho a la presunción de inocencia y a que se valore su conducta procesal. Nosotros hemos sido leales en la investigación cuando se nos citó, concurrimos y cuando se nos ha pedido exhibir (los aretes) lo hemos hecho. ¿Cómo me pueden poner en una resolución en primera y segunda instancia que son incautados?", expresó.

El abogado de Oscorima recalcó que no es razonable que la justicia tenga las joyas valiosas del gobernador por al menos cinco años cuando se sabe que la investigación durará mucho tiempo.

"Si yo tengo derecho a la propiedad, tengo derecho a poseer, gozar, disfrutar y a disponer. Puedo no disponer, pero sí usarlos o tenerlos conmigo. Puedo poseerlo. Para que me quiten esos derechos yo tengo que dar un dato objetivo de que voy a desaparecer esos elementos y, lejos de dar ese dato, se los he puesto a disposición", puntualizó.



Incautan aretes

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la incautación de un par de aretes de argolla de oro amarillo con diamantes, valorizados en más de cinco mil dólares, que adquirió el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a la empresa Casa Banchero el 22 de junio del 2023.

El tribunal supremo adoptó esta medida al declarar “infundado” el recurso de apelación que presentó Oscorima Núñez para revocar la resolución que emitió el juez Juan Carlos Checkley el último 17 de julio en la que declaró fundado el requerimiento que hizo el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, para que se incaute estas joyas como parte de la investigación preliminar seguida a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documento en agravio del Estado.

El Ministerio Público informó en su requerimiento que los bienes incautados se encuentran lacrados con su respectiva cadena de custodia y formato de rótulo, a cargo del fiscal del caso.