Oscorima se acogió al silencio ante la Comisión de Fiscalización por reserva de investigación fiscal en su contra

Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, se presentó este lunes ante la Comisión de la Fiscalización y Contraloría del Congreso, pero dijo que no respondería sobre la investigación que le sigue el Ministerio Público por el caso Rolex, dado que dicho proceso es reservado.

Durante su intervención ante dicho grupo de trabajo, la autoridad regional indicó que tras revisar la agenda por la que fue citado y señaló que se acogerá al silencio.

“He revisado atentamente la agenda para poder responder ante esta comisión de los cuales puedo decir lo siguiente. Los temas, el primer punto y el tercero están referidos a temas que están en proceso de investigación en la Fiscalía de la Nación, por tanto, por la debida reserva de esos temas voy a decir contundentemente no voy a responder sobre ellos, me acojo al silencio”, indicó.

Respecto de las obras para el Complejo Deportivo en la ciudad de Cumaná, Oscorima indicó que está realizando las gestiones ante el Instituto Peruano del Deporte para suscribir un convenio y empezar la licitación, a fin de que se inicien las obras.

Sobre presuntos favorecimientos

El gobernador se pronunció respecto de presuntos favorecimientos que habría obtenido su región en cuanto a presupuesto tras la entrega de relojes de alta gama a la presidenta Dina Boluarte, según la tesis fiscal. Según indicó existen muchas suspicacias sobre este tema y añadió que Ayacucho es una de las regiones menos favorecidas.

“Se ha creado muchas suspicacias a raíz de este tema. Todas las transferencias que ha recibido el Gobierno Regional de Ayacucho, así como otros gobiernos regionales, han sido técnicamente sustentadas y, es más, Ayacucho ha sido de las menos favorecidas en los presupuestos”, manifestó.

Al ser consultado sobre los embargos que ha sufrido en el marco de esta investigación Oscorima indicó que todo lo que tiene lo ha conseguido por su trabajo y que, si bien entiende el trabajo de la Procuraduría al momento de solicitar la retención de su propiedad, está seguro de que recuperará todo lo embargado.

“Todas las cosas que he obtenido las he obtenido por mi trabajo, por mi esfuerzo. Su trabajo de la Procuraduría, de poder cuando estamos en juicio, de trabarte embargos, garantizar, etc. Es su trabajo, yo lo respeto, pero esto va a tener su fin. Van a volver a mi propiedad, a mis manos”, dijo.