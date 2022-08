"De ninguna manera Yenifer Paredes sería una colaboradora eficaz", señaló en RPP Noticias José Dionisio, abogado de Yenifer Paredes, quien se encuentra en la sede de la Diviac. Por otro lado, declaró que Paredes tiene COVID-19 y está pasando por reconocimiento médico legal. En ese sentido, evaluarán si ella permanecerá en la Diviac.

"En estas circunstancias está en un estado de salud incierto. Sí, los paramédicos al tratarla, lamentablemente ha estado con COVID-19", dijo a RPP Noticias.

Al ser consultado sobre si su defendida permancerá en la Diviac, el abogado indicó que eso lo determinará el juez y que actualmente su patrocinada se encuentra en pasando el trámite de salud.

José Dionisio descartó cualquier conversación con su defendida ya que no se le ha permitido y que Yenifer Paredes tampoco se ha comunicado con el mandatario ni la primera dama Lilia Paredes. "Ella no se ha comunicado con el presidente o la primera dama, no ha habido oportunidad para nada".

¿Qué sucedió en Palacio?

Por otro lado, calificó como temas subjetivos lo que ocurrió en Palacio de Gobierno, en donde no se permitió el ingreso de personal de Fiscalía y la PNP. "Ella no estuvo ayer en Palacio de Gobierno, desconozco donde ha estado. Me enteré por los medios que ella se estaba entregando, no me llamó antes de hacerlo", declaró en RPP Noticias.

En ese sentido, sostuvo que le sorprendió la decisión de Yenifer Paredes de ir a la Fiscalía a declarar y que no se comunicó con ella el martes durante la diligencia en Palacio. "Los medios estaban indicando que ella se estaba entregando, ella no me llamó, yo de inmediato he concurrido a la FIscalía", concluyó.

Fuentes de RPP Noticias señalaron que este tiempo de espera para que los agentes ingresen a Palacio de Gobierno habría sido utilizado para que la hermana de la primera dama escapara.

Traslado a Diviac

La cuñada del mandatario fue trasladada la tarde de este miércoles desde la sede del Ministerio Público hacia la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú.

RPP Noticias pudo confirmar que la hermana de la primera dama Lilia Paredes llegó a la sede policial a bordo de una camioneta con lunas polarizadas.

Paredes estuvo acompañada por Lourdes Huanca, quien es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas. Ella estuvo esta mañana en un acto realizado en Palacio de Gobierno y registra tres visitas a la sede del Ejecutivo.

Ella va a permanecer en la sede de Diviac, en la avenida España, los 10 días de detención preliminar que se le dictó como parte de la investigación que se le sigue por presuntamente integrar una organización criminal.

