Yenifer Paredes | Fuente: Congreso

El juez Iván Alberto Quispe Aucca decidió suspender la audiencia en donde se debía evaluar si revoca o no el mandato de prisión preventiva por 30 meses en contra de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, en el marco de las investigaciones por el ´Caso Anguía´. Paredes argumentó encontrarse mal de salud y el magistrado determinó acoger su pedido para continuar con la audiencia de José Medina, alcalde de Anguía.

"Habíamos indicado a su señor abogado que él la puede representar, pero si desea participar en la audiencia, es su derecho. En todo caso, es prioritario su estado de salud para que el personal del INPE la pueda atender. Si los señores jueces no tendrían inconveniente, tendríamos que suspender la vista de la causa con relación al recurso impugnatorio de la señorita Yenifer Paredes Navarro, entre tanto las otras vistas pueden llevarse a cabo", dijo el magistrado.

Minutos antes, Yenifer Paredes había comunicado que se encontraba mal de salud y que estaba recibiendo medicamento vía intravenosa.

"Comunico que estoy mal desde el día domingo y estoy con intravenosa desde ayer. En la mañana me han puesto. Sigo mal, doctor. Así me han traído el día de hoy. Ustedes pueden verificar que me han atendido el día domingo pidiendo un informe acá. Estoy muy mal, doctor", manifestó.

Demora en la audiencia

El magistrado Quispe Aucca recomendó a José Dionisio, abogado defensor de Yenifer Paredes, que, en caso desee llevar la audiencia desde el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres en Chorrillos, debe comunicarlo antes a fin de evitar demoras en la instalación.

"Recomendamos al abogado José Dionisio Quesnay que tenga la mayor precaución en comunicar a este colegiado si va a participar en el establecimiento penal para hacer la gestión respectiva. Tenemos una hora que estamos recién para iniciar la audiencia debido justamente a la tardía comunicación", aseveró.