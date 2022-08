Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina

La joven se encuentra detenida desde el pasado 10 de agosto en la sede de la Fiscalía | Fuente: Andina

El Poder Judicial dictó este domingo prisión preventiva por 30 meses para Yenifer Paredes y al alcalde de Anguía, José Medina. La defensa legal de ambas personas anunciaron que apelarán la decisión.

Gómez Balboa precisó que la prisión preventiva de Yenifer Paredes y José Medina Guerrero vencerán el 9 y 8 de febrero del 2025. Los dos involucrados serán trasladados por la policía a la carceleta judicial, para que se defina el penal dónde cumplirán la prisión preventiva.

El juez también consideró que los 36 meses no son razonables, pues no se justificó la necesidad, por lo que solo concede un plazo de 30 meses. Esto provocó que la Fiscalía también apele el fallo.

Durante la lectura de resolución se indicó que se cumple el peligro de fuga y obstaculización por parte de Yenifer Paredes tras la demora en las diligencias que se hicieron en Palacio de Gobierno, desaparición de videos y pedir que no difundan sus visita en Anguía. Además, no tiene arraigo domiciliario, ni por vínculo familiar, ni por trabajo, por lo que no se asegura su sometimiento al proceso.

La tesis fiscal

El Ministerio Público había señalado en su tesis fiscal que Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, sería la "lobista" principal y su hermana, la primera dama Lilia Paredes, la coordinadora dentro de una organización criminal que estaría liderada por el propio mandatario.

Según sustentó el fiscal a cargo, en el caso conocido como 'El cajero y la cuñada' o 'caso Anguía', la organización criminal tendría como cabeza el presidente Pedro Castillo, quien, según el Ministerio Público, trabajaba coordinadamente con el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado, actual titular del MTC.

En esta trama que se veía en el Ministerio de Vivienda también figurarían como coordinadora la primera dama Lilia Paredes, como operador al alcalde de Anguía, José Nenil Medina, como lobbista principal a Yenifer Paredes y como testaferros a los hermanos Espino Lucana.

El rol de Yenifer Paredes en la organización criminal

Según la tesis del Ministerio Público, hay la existencia de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda con la ayuda de empresas de fachada en donde están involucrados los hermanos Hugo Espino Lucana y Anggi Espino Lucana.

La organización criminal también contaba -según la tesis fiscal- con personas encargadas de asegurar los lobbies ilícitos, entre ellos los colaboradores Karelim López y Zamir Villaverde y dentro del Ministerio de Vivienda a Yenifer Paredes, quien sería la encargada de coordinar y contactar a diferentes alcaldes para "negociar" obras de manera ilícita.





El video que reveló a Yenifer Paredes

Un reportaje de Cuarto Poder, emitido en julio pasado, reveló que Yenifer Paredes estuvo en el distrito de Chadín en septiembre del 2021. En el video, lucía un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC supuestamente ofreciendo obras de saneamiento a nombre del gobierno.

El Poder judicial emitió una orden de detención preliminar por 10 días contra la cuñada del presidente y la Fiscalía desplegó un amplio operativo policial para encontrarla.

El operativo incluyó el allanamiento dentro de Palacio de Gobierno, pero no la encontraron. 24 horas después la propia Yenifer Paredes se entregó a las autoridades.

Marita Barreto cuestiona "dilación innecesaria" en resolución

La fiscal superior Marita Barreto, quien lidera el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), sostuvo a RPP que la reprogramación de la audiencia de lectura de resolución del pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina, representó una "dilación innecesaria" por parte del juez Johnny Gómez Balboa que contravino una norma del Poder judicial.

"Este hecho, sin duda, contraviene ya lo establecido por la Resolución Administrativa N° 129-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es una norma interna que tienen los jueces que (...) regula las funciones del órgano jurisdiccional sobre medidas inmediatas para la reactivación de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial", sostuvo.

La audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes debió verse el pasado viernes, pero el juez lo reprogramó para este domingo.