El respaldo del presidente Martín Vizcarra bajó de 63% a 58% en el último mes. | Fuente: Foto: Presidencia

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) consideró que la razón por la cual el respaldo del presidente Martín Vizcarra bajó de 63% a 58% en el último mes se debe a su mala comunicación empleada para explicar la participación de su empresa en el Consorcio Colca junto a Obrainsa, una de las mayores del 'Club de la Construcción'.

"No está contestando bien y por eso está bajando. No está contestando políticamente, no está haciendo las cosas bien y, consecuentemente, tiene que reconducir la manera cómo esclarecer estos hechos que son delicados", dijo.

En diálogo con RPP Noticias, el legislador opinó que un eventual intento de vacancia no prosperaría. No obstante, sostuvo que estas acusaciones requieren que sea indagado por una comisión investigadora en la que pueda dar su declaración.



"En estos momentos yo no creo, no veo que haya claridad y las pruebas tan contundentes como hubo en el caso de (Pedro Pablo) Kuczynski en el que salieron videos tratando de comprar votos para no vacarlo", dijo.

Lescano reconoció que pese a que Fuerza Popular ha perdido a varios integrantes, actualmente no existe un grupo sólido dentro del Parlamento que pueda hacer frente a un eventual intento de vacancia promovida por el fujimorismo y el Apra.

"No hay fortaleza contundente que pudiera hacerle frente al fujimorismo en cualquier tema que sea ilegal o que sea contrario al país", agregó.