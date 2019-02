Germán Juárez Atoche (derecha) junto a los fiscales José Domingo Pérez (izquierda) y Rafael Vela Barba (centro), también miembros del equipo especial del caso Lava Jato. | Fuente: Andina

Avanzan los interrogatorios en Brasil posteriores al acuerdo de colaboración con Odebrecht. El fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo de tomar la declaración de Sergio Nogueira, exdirectivo de la constructora brasileño, declaró a la prensa a su salida de la sede de la Procuraduría de Curitiba. Según dijo, el exsecretario de la Junta de Accionistas del consorcio Conirsa (Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA) dio información “esclarecedora” y “que no se conocía” sobre el caso de la Carretera Interoceánica Sur, donde se investigan presuntos sobornos.

“El grupo que ha estado presente [en el interrogatorio] se encuentra satisfecho por lo que ha declarado”, dijo el fiscal Germán Juárez Atoche al portal Convoca. “Ha habido cosas esclarecedoras, que no se conocían. Sé que para los fiscales que están llevando ese caso [Carretera Interoceánica] les va a servir de mucho y se van a complementar con las diligencias que se van a dar”, explicó el integrante del equipo especial del caso Lava Jato en Perú.

De acuerdo con los diarios La República, El Comercio y con el mismo portal Convoca, Nogueira dijo en el interrogatorio que las empresas peruanas GyM, JJCamet e ICCGSA conocían del pago de sobornos hecho por su socia Odebrecht para ganarse el contrato de la Interoceánica. Por este caso, el prófugo expresidente Alejandro Toledo tiene una orden de prisión preventiva de 18 meses desde febrero del año pasado. Se le acusa de haber recibido una coima de US$ 20 millones. Directivos de estas empresas, las consorciadas de Odebrecht, también son investigados.

Más temprano, Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala y de la ex primera dama Nadine Heredia, aseguró que Nogueira descartó conocer a sus defendidos ni tener información sobre aportes de Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista en el 2011. "Fue una declaración breve, dijo que no conocía al expresidente Humala ni a su esposa; dijo que no conocía qué era OH ni referencia a la llamada planilla italiana, y que no tuvo conocimiento de algún envío de dinero para la campaña", declaró a su salida de la Procuraduría en Curitiba. Sobre la investigación al Gasoducto del Sur, dijo que no existe un testigo directo o indirecto que implique a sus defendidos.

Interrogatorios en Curitiba

La Fiscalía firmó este viernes en Sao Paulo un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht para poder acceder a los testimonios de os exdirectivos de la constructora brasileña y a sus archivos donde guardaban información sobre sus coimas en Brasil y otros países, entre ellos Perú. Tras la firma, los fiscales del caso Lava Jato se trasladaron a Curitiba para iniciar una serie de interrogatorios por distintas investigaciones dentro del caso Lava Jato, entre estas la de la Carretera Interoceánica.

En el caso de Sergio Nogueira Panicalli, según fuentes de RPP Noticias, se tenía previsto interrogarlo por los casos del Metro de Lima, tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, Gasoducto del Sur, el caso Westfield-PPK, el caso Peñaranda-Alphaconsult, y el de Juan Zeballos, presidente de Ositran durante el Gobierno de Alan García. Según dijo Juárez Atoche, el interrogatorio seguirá esta tarde y pasará estar a cargo de la fiscal Geovanna Mori, también parte del equipo Lava Jato.