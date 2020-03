La periodista ratificó su denuncia por acoso sexual. | Fuente: RPP Noticias

La periodista María del Pilar Rivera decidió revelar su identidad para ratificar la denuncia que presentó hace un año contra el excongresista Yohny Lescano por presunto acoso sexual y cuestionar, además, la demora de la Fiscalía en este caso que motivó la suspensión del Parlamento del entonces legislador de Acción Popular.

"Yo quiero mostrar quién soy realmente para que el señor Lescano no vuelva a decir que es una denuncia sin rostro, para que se atreva a decirme en la cara que yo estoy mintiendo, que él nunca escribió nada. Me cansé de ser la clave 001. No quiero que la injusticia prevalezca en esto. No quiero que este caso se cierre y no se haga justicia", señaló.