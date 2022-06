Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El abogado Julio Rodríguez, defensor legal del investigado empresario Zamir Villaverde -actualmente bajo prisión preventiva- reconoció que su patrocinado podría aceptar "los cargos centrales de atribución" que hace el Ministerio Público; sin embargo, adelantó que no se aceptaría "la integridad de los cargos porque no todos ellos se han materializado".

"Estamos en la etapa de confirmación de todo aquello que el señor Villaverde ha ido narrando y de todo aquello que ha ido entregando, y me refiero básicamente a documentación en sentido amplio. Es muy abundante la información entregada y es por lo tanto muy abundante la exigencia corroborativa que tiene que realizar el Ministerio Público", indicó.

"Se dedicó a grabar una serie de conversaciones, esta información se está entregando a la Fiscalía. El proceso de una persona que acepta cargos, y que está dispuesta a asumir responsabilidades, no pasa simplemente por entregar parcialmente información, comienza a entregar toda la información para ayudar a que se identifiquen a los responsables", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Zamir Villaverde detalló que el investigado empresario ha reconocido "algunos hechos" atribuidos por el Ministerio Público, entre estos actos de tráfico de influencia para la contratación en el Estado y colusión. Estos hechos, agregó, tendrán que ser corroborados por el Poder Judicial en el marco de un procedimiento.

Al ser consultado sobre si Zamir Villaverde ha aceptado la comisión de delitos, el abogado dijo que "no hay otra posibilidad". Según explicó, el proceso de corroboración de la información que ha entregado a la Fiscalía va a depender "de la cantidad de información que se narra al Ministerio Público y la forma en la que esa información tiene que ser demostrada".

"Es imposible hacer un procedimiento de colaboración sin aceptar la comisión de actos delictivos, eso es absolutamente claro en la norma (…) La defensa se ha mantenido cerrada en la idea de que no se trata de un colaborador (…) Está aspirando a ser una persona que obtenga un beneficio de la Fiscalía, ese es el objetivo", apuntó.

En otro momento, el abogado lamentó que se haya filtrado la declaración de un aspirante a colaborador eficaz que revela que el exministro Juan Silva le pidió a Zamir Villaverde negar cualquier tipo de relación entre ambos. Además, insistió en negar que su patrocinado tenga un audio de una conversación con el presidente Pedro Castillo "porque no llegaba a él".



"En ningún momento él ha dicho que ha tenido acceso directo al presidente Pedro Castillo, a pesar de que se ha reunido en Palacio de Gobierno, esas reuniones no han sido con Pedro Castillo. Él ha reconocido que hay una serie de entregas de dinero que han tenido como destino no la persona que lo recibía, sino otra persona, saquen sus conclusiones", comentó.

Coordinaciones según nuevos audios difundidos

Juan Silva, exministro de Transportes, habría solicitado a Bruno Pacheco colocar en el aparato estatal a alguien que trabajó en la campaña electoral de Perú Libre. Así lo dejaría saber la difusión de dos audios donde hablan estos dos personajes y en la cual también se escucha a Zamir Villaverde.

"Escúchame, primito, mándame el nombre por WhatsApp y yo mañana lo soluciono y luego conversamos conmigo el tema, ¿ya?", le señala Bruno Pacheco al extitular del MTC en el primer audio. Silva solo le respondió con un escueto: "Yo te mando". El extracto de esta conversación solo dura 12 segundos.

Los audios fueron difundidos en Willax Televisión y, el primero sería de una conversación ocurrida el 22 de agosto del año 2021. Mientras que la segunda grabación sería del 18 de octubre del 2021. En ambas aparecería Juan Silva. El exministro está prófugo y en similar situación está Bruno Pacheco.

El segundo audio, de casi un minuto y medio de duración, es protagonizado por Zamir Villaverde, Juan Silva y una mujer identificada como Angélica. En la conversación se habla sobre tres presuntas licitaciones ganadas.

El empresario intenta conseguir una reunión con el exministro, pero este le señala que viajaría al Cusco por lo que el encuentro debía esperar.

