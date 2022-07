Poder Judicial ya tiene el pedido para que Zamir Villaverde se convierta en colaborador eficaz, confirmó su abogado

Zamir Villaverde busca convertirse en colaborador eficaz. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El abogado Julio Rodríguez, defensor legal del empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva como parte de la investigación por la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata III, confirmó que el Poder Judicial ya tiene el pedido para que su defendido se convierta en colaborador eficaz y salga en libertad.

"Esto ha sido un procedimiento largo con la doctora (Karla) Zecenarro. En otros casos he visto fiscales, que han sido bastante más rápidos con información menos comprometedora, han otorgado beneficio a la persona que está acogiéndose a la delación premiada. La doctora ha sido escrupulosa en confirmar una serie de información que hemos dado", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Zamir Villaverde detalló que el pedido para que su patrocinado se convierta en colaborador eficaz ya se encuentra en manos del juez Manuel Chuyo Zavaleta desde la semana pasada. Agregó que el magistrado tiene que fijar la fecha para una audiencia reservada para evaluar esta solicitud.

"Evidentemente es trascendental. Hay información a la que no puede acceder estando preso, necesita estar libre para poder acceder a esa información que es importantísima, que ha sido ofrecida para poder colaborar en las investigaciones. Más audios que no pueden ser obtenidos si no está presente y, por lo tanto, es importantísimo, para asegurar estos medios de prueba, que él esté en libertad", indicó.

Rodríguez también recordó que anteriormente el investigado empresario ha entregado información a la Fiscalía "que ha sido terriblemente útil" y con la cual, por ejemplo, se ha logrado "solventar de manera contundente" una investigación al presidente de la República y dictar una orden de detención preliminar al exministro Juan Silva.

El abogado precisó que estas nuevas pruebas no involucran "de manera directa" al presidente Pedro Castillo y reiteró que su patrocinado "no tiene ninguna conversación directa" con el jefe de Estado; sin embargo, aseguró que tiene "conversaciones directas con las personas más allegadas al presidente", las cuales formarían parte de su entorno más cercano.

"De acuerdo a la estructura criminal que la doctora Zecenarro ha implementado en su imputación, es evidente que estas personas son el entorno más cercano del presidente y todo se hacía a través de ellos. Estas personas le dijeron en su momento al señor Villaverde que todo se hacía siempre con conocimiento y por requerimiento del presidente", apuntó.

"Hay conversaciones que se han hecho entre ambos (Villaverde y Silva) en la que siempre hacía alusión a que todo esto se ejecutaba por cuenta del presidente o requerimiento del presidente, según los interlocutores del presidente, entonces estamos hablando de que la información recibía es que siempre esto era por cuenta del presidente", agregó.

Fiscalía realiza allanamiento en propiedades

La fiscal Luz Taquire, de la Fiscalía de Lavado de Activos, ejecutó esta mañana un mandato judicial de allanamiento en cuatro inmuebles -distribuidos en varios distritos de la capital- del empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva como parte de la investigación por la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata III.

Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde, calificó de "sorpresiva" la ejecución de esta medida, que empezó antes de las 6 de la mañana. Además, consideró que el objetivo de esta diligencia "es absolutamente extraño" porque la investigación a su patrocinado lleva más de 6 meses y como parte de este procedimiento se encuentra detenido hace más de 70 días.

"Un allanamiento a estos tres locales, porque el cuarto le corresponde a otro investigado. El local allanado en San Juan de Miraflores es una casa que está vacía, que le corresponde a su madre y ahí no van a encontrar ni siquiera un solo mueble. En el otro local de la avenida Javier Prado funciona la empresa Grupo Vigarza, pero el contrato ha vencido y está vacío", indicó.

El abogado de Zamir Villaverde detalló que el inmueble ubicado en la cuadra 61, también de la avenida Javier Prado, en La Molina, corresponde al nuevo local donde se trasladó la empresa Grupo Vigarza. Sobre este predio, indicó que los fiscales podrían encontrar "básicamente todo lo correspondiente a administrativo de la empresa".

"No entiendo qué es lo que quiere buscar la fiscal Taquire cuando hemos pedido una cita para conversar con ella. Ya es público el procedimiento de delación premiada que está tramitando Zamir Villaverde. No nos ha dado la cita (la fiscal) para poder explicarle cuál es nuestra perspectiva frente al caso que ella plantea y evidenciar que él está colaborando", cuestionó.

