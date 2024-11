De las brasas al limón: 7 formas de preparar el pollo con las que nunca te aburrirás

Varía el menú del almuerzo con estas recetas de pollo. Verás lo versátil que es esta carne para sacar platillos realmente buenos.

Puedes preparar pollo para la cena, y también para el almuerzo. Ya te hemos sugerido formas de usarlo para la última comida del día, y ahora conocerás hasta 7 distintas recetas de pollo que harán del almuerzo una delicia.

7 recetas de pollo populares y amadas

El pollo resulta una opción no solo saludable, sino también bastante versátil a la hora de sacar platillos que no sean siempre lo mismo. Verás que las recetas de pollo más populares, no se parecen nada entre sí, pues cada una tiene algo especial que ayuda a darle un toque único al plato.

Pollo al curry. Pollo guisado. Pollo asado. Pollo al horno. Pollo al ajillo. Pollo al limón. Pollo a la naranja.

1. Pollo al curry

La combinación de múltiples especias pueden hacer del pollo un plato con sabor exótico. Por eso el pollo al curry es tan famoso y querido por muchos. Te dará oportunidad de experimentar con diferentes tipos de especias para lograr el sabor que más te guste. Para empezar, puedes ver la idea del canal ¡Que Viva La Cocina!:

2. Pollo guisado

Un rico pollo guisado es un almuerzo clásico e infalible, porque puedes conseguir un plato bien jugoso y con sabor exquisito, que te recuerde al pollo guisado de la abuela.

¿Sabes cuáles son los trucos para esto? En nuestro artículo con 5 formas de hacer pollo guisado, te revelamos los secretos.

Pollo guisado | Fuente: Pexels.

3. Pollo asado

Un buen pollo asado o a la brasa es para muchos la solución perfecta para el almuerzo. Es una de las mejores formas de lograr un pollo bien jugoso y que quedará estupendo con arroz o papas. Te compartimos la mejor forma de prepararlo:

4. Pollo al horno jugoso

Todo al horno queda bien, y el pollo no es la excepción. Existen trucos que te ayudarán a evitar que te quede seco y que conserve su suavidad. Te los enseñamos todos de la mano de los expertos RPP:

5. Pollo al ajillo

El ajo le da un sabor criollo, al igual que particular, a todo. Por eso el pollo al ajillo es de las primeras opciones cuando quieres hacer algo diferente en el menú, que igualmente, sabes que le caerá bien a todos. Prueba la receta del canal La Cocina de Masito:

6. Pollo al limón

No solo el pescado se puede beneficiar del limón para mejorar su sabor, también el pollo. Un pollo al limón te ayudará a tener un plato con sabores diferentes que, a la vez, serán el apoyo para realzar el buen gusto que deja este tipo de carne con casi cualquier guarnición.

Sigue la receta del canal Cocina Para Todos:

7. Pollo a la naranja

La naranja también le puede dar un toque especial al pollo, balanceando entre lo cítrico y lo dulce por sí sola. Preparar el pollo a la naranja no es nada del otro mundo, con resultados estupendos. Para empezar a experimentar, te sugerimos la receta del canal KWA:

Todas estas recetas de pollo te pueden ayudar a hacer el menú semanal con una buena cantidad de proteína al día. Atrévete a cocinarlo de formas distintas, para que así nadie se aburra de esta carne que es tan rica como saludable.