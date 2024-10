Recetas rápidas y fáciles con pollo desmenuzado si no tienes tiempo para cocinar

Prepara una de estas recetas con pollo desmenuzado que no te dejarán mal.

Nos sobran las recetas con pechuga de pollo que puedes preparar, pero no todas aplican cuando ya has pasado por el desmechado o si te gusta el pollo desmenuzado en particular. Afortunadamente, hay un montón de recetas con pollo desmenuzado que te servirán a ti y a los peques de la casa, sobre todo en esos días en los que necesitas una solución mágica que además no te tome demasiado tiempo de preparar.

¿Qué recetas con pollo desmenuzado fáciles y sencillas puedo preparar?

Ya sea que te sobró pollo desmechado del día anterior, o tienes una buena cantidad congelada (si no sabes cómo descongelar pollo desmenuzado, es tan sencillo como llevarlo al microondas, o dejarlo en una sartén a fuego bajo con un chorrito de agua), puedes combinar este ingrediente con muchos otros para obtener un resultado exquisito.

Las recetas con pollo desmenuzado más fáciles de hacer son:

Arroz con pollo. Tacos de pollo. Tortilla de pollo con verduras. Ensalada de pollo y papas. Sopa de pollo.

1. Arroz con pollo desmenuzado

Esta es de las recetas con pollo desmenuzado y arroz más clásicas que existen, y también es un atajo inteligente cuando te ves corto de ideas. El arroz con pollo desmechado no te fallará, y podrá ofrecer gran cantidad de sabores en cuanto hagas tu propio guiso con vegetales y el arroz de tu elección.

Arroz con pollo desmenuzado | Fuente: Pixabay.

2. Tacos de pollo desmenuzado

Si buscas recetas con pollo desmenuzado con verduras que sean apetitosas para los niños, entonces los tacos de pollo son tu comodín por excelencia. Puedes ponerte creativo y usar las verduras que más te gusten, con el pollo guisado en un sofrito picante o más ameno.

Tacos de pollo desmenuzado | Fuente: Pixabay.

3. Quesadillas de pollo

Las quesadillas son otra forma de consumir el pollo desmenuzado en un combinado muy delicioso. La salsa de la quesadilla es parte clave del plato, y la puedes hacer verde o roja, dependiendo del tomate que tengas en el refri. En general, puedes usar cualquier estilo de pollo, pero el desmenuzado viene a ser ideal para los niños.

Quesadillas de pollo | Fuente: Pixabay.

4. Ensalada de pollo y papas

Si estás más con el ánimo de mirar recetas con pollo desmenuzado y papas saludables, la principal tiene que ser esta ensalada de pollo, que puedes combinar con tus vegetales favoritos, incluyendo entre los ingredientes las papas. El cocinero Cucho La Rosa nos enseña una receta espectacular:

5. Caldo de pollo con verduras

Una de las comidas más reconfortantes que existen es el caldo de pollo; y si lo haces con pollo desmenuzado y verduras, se vuelve un plato ideal para niños. Tendrá todo lo que ellos necesitan, además de que puedes variar entre los fideos u otro tipo de pasta si te apetece darle un toque divertido. La receta de Sumito Estévez en su canal de YouTube nos enseña una forma sencilla de prepararlo:

No dudes en usar el pollo desmenuzado para tus desayunos, almuerzos o cenas, pues no te dejará mal en ninguna receta donde sea el protagonista. Su sabor siempre será delicioso si lo combinas con inteligencia y le añades guisos sabrosos que lo acompañen.