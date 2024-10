Receta casera del pollo en crema de chipotle

Aprende a cocinar un rico pollo en crema de chipotle casero que todos amarán.

El pollo en crema de chipotle es una receta muy rica para el almuerzo, y que en los hogares mexicanos se come con bastante frecuencia. La receta, aunque no lo creas, es bastante sencilla, y existen formas de sustituir los ingredientes clave en caso de que no los tengas a mano.

¿Cómo hacer pollo en crema de chipotle?

La receta que preparan en México con regularidad es sumamente fácil de replicar y acá te la mostramos en una proporción para 4 personas:

Ingredientes para la crema de chipotle:

1 taza de crema agria o crema fresca.

2 chiles chipotles en adobo (sin semillas).

1/2 taza de leche .

Queso manchego mexicano, Chihuahua o mozzarella bien rallado.

Caldo de pollo casero o agua con 1 cucharadita de consomé de pollo en polvo.

1 diente de ajo cortado.

1/4 de cebolla cortada en trozos pequeñitos.

Cilantro cortado.

Para el pollo:

4 pechugas de pollo medianas o grandes con piel.

Sal.

Pimienta.

Preparación:

Primero atendemos el pollo: lo condimentamos con la sal y la pimienta y empezamos a sellarlo en una sartén con poquito aceite. No retiramos la piel, sino después de que esté hecho, pues la grasa que suelte le dará más sabor a la crema, ya verás. Una vez bien selladito, lo retiramos y usamos la grasa que queda en la sartén para acitronar la cebolla y el ajo. Ponemos a asar los chiles chipotles. Agregamos la crema ácida o crema fresca, media taza de caldo de pollo, queso rallado al gusto y luego de que se combine todo, lo pasamos a licuar para formar la crema. En la misma sartén devuelve la crema lista, seguido de las pechugas, para que se cocinen juntos. Opcional: puedes agregar más queso en esta etapa de la receta para darle más sabor. Una vez se reduzca un poco el líquido, servimos.

También puedes cocinar, en vez de las pechugas (para más recetas con pechuga de pollo puedes leer otro artículo), las piernas de pollo en crema de chipotle y tendrás un resultado similar con el sabor que aporta esta parte del pollo que muchos aman.

¿Con qué se acompaña el pollo en crema de chipotle?

Puedes acompañarlo con arroz (si quieres, lo combinas con maíz), tortillas de maíz o el pollo en crema de chipotle con papas. Igualmente, una ensalada fría aderezada con vinagre puede ayudar a balancear los sabores. No es muy usual el espagueti en estos platos, pero tampoco es una mala idea.

Otra idea estupenda es hacer fajitas de pollo en crema de chipotle siguiendo la misma receta.

Variaciones del pollo en crema de chipotle

Afortunadamente, se puede improvisar mucho para hacer un pollo en crema de chipotle que, aunque no tenga todos los ingredientes originales, quedará igual de sabroso. Se puede variar de muchas formas, sustituyendo algunos ingredientes o cambiando un poco la esencia del plato.

Pollo en crema de chipotle con Philadelphia

El famosísimo queso crema Philadelphia puede ser un elemento adicional en tu crema de chipotle, e incluso si no tienes demasiada crema agria o fresca al alcance, este te servirá como un buen sustituto.

Pollo a la crema: la receta mexicana sin chipotle

Para los mexicanos el pollo a la crema no es lo mismo que el pollo en crema de chipotle. La primera opción no viene con los chiles, y generalmente se sustituyen por otros ingredientes que no son picantes como los espárragos o los champiñones.

Pollo al chipotle sin crema

El pollo al chipotle sin crema es la misma receta, solo que evitamos agregar todos los ingredientes cremosos: te quedará un guiso especial con el sabor picante del chipotle.

Que no te dé miedo probar algo picante para darle más sabor a tus almuerzos. ¡Anímate a probar la receta!