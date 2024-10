Recetas sencillas, económicas y rápidas para niños

Prueba una de nuestras recetas sencillas y económicas para niños y hazles los días felices.

Los niños pueden llegar a ser peores que los críticos de cocina si les sirves algo que no les gusta, y por eso no es raro que a veces el menú para ellos sea un pequeño problema. En su caso, es necesario variar cada tanto con comidas llenas de sabor, y si vas corto de tiempo, el desafío es aún mayor. Para evitarte el agobio, te traemos varias recetas sencillas y económicas para niños que no defraudan.

10 recetas fáciles para niños de 6 a 12 años

Con estas recetas sencillas y económicas para niños explicadas paso a paso conseguirás que los peques de la casa amen tu cocina. Y aunque son recetas de comida para niños de 6 a 12 años, también pueden servirse a paladares más grandes. Así matas dos pájaros de un tiro. Comencemos.

Panqueques de avena para niños, ricos en fibra. | Fuente: Pexels

1. Panqueques de avena y banana

Ingredientes para dos niños:

1 taza de avena en hojuelas o en harina.

1 banana (las más maduras que consigas).

3-5 huevos (dependiendo de qué tanta proteína quieras).

Leche.

Azúcar (opcional).

Canela en polvo (opcional).

Preparación:

Agrega la avena, la banana y los huevos en la licuadora y ponla a andar. Ve añadiendo chorritos de leche hasta que la mezcla no quede tan espesa. Si consideras que no está lo suficientemente dulce, incorpora una cucharadita de azúcar o al gusto. En este paso también puedes añadir la canela. Extiende la mezcla de panqueques sobre una plancha caliente y cocina.

Waffles. | Fuente: Pixabay.

2. Waffles proteicos

Los waffles proteicos tienen los mismos ingredientes que los panqueques de avena, solo que en vez de cocinar en una plancha, tendrás que llevar la mezcla a la wafflera. Si buscas recetas para niños fáciles, estas dos primeras son ideales, especialmente en el desayuno.

Ponquesitos de avena | Fuente: Pixabay

3. Ponquesitos de avena

Al igual que los waffles, estos ponquesitos pueden seguir perfectamente la misma mezcla que la de los panqueques de avena. Puedes variar quitando de la ecuación la banana, o sustituyéndola por otra fruta como la manzana. Vierte la mezcla en moldes de muffins y luego manda todo al horno por 10 minutos.

Un surtido delicioso | Fuente: Pixabay

4. Cereal de avena, yogur y frutas

Otro gol automático para el desayuno en el departamento de recetas para niños sencillas y baratas es la versión saludable de los cereales comerciales: menos azúcar, más fibra y más proteína.

Ingredientes para 1 niño:

½ taza de avena en hojuelas enteras.

½ taza de yogur natural (el de tu preferencia).

Leche (opcional).

Miel (opcional).

Bananas, fresas y/o arándanos.

Preparación:

En un el mismo recipiente donde comerá el peque, mezcla la avena, el yogur y las frutas hasta que esté todo bien integrado. Si el niño es de cereales más líquidos y dulces, añade algo de leche y una cucharada de miel.

Tostada francesa | Fuente: Pexels

5. Tostadas francesas

Ingredientes para 1 niño:

2 rebanadas de pan de molde blanco o integral.

2 huevos .

Sal.

Pimienta.

Tomate y lechuga (opcionales).

Preparación:

Bate los huevos y agrega la mezcla a una sartén previamente caliente. Introduce las rebanadas de pan y humedécelas bien con la mezcla. Cocínalas por 3 minutos. Puedes acompañar el plato con tomate y lechuga para aportar más sabor.

Tacos de carne molida. | Fuente: Pixabay.

6. Tacos de carne molida

Ingredientes para 1 niño:

2 tortillas de maíz o harina.

5 cucharadas de carne molida .

½ tomate mediano cortado en trocitos.

½ cebolla pequeña cortada en trocitos.

1 diente de ajo cortado.

Queso rallado (el de tu elección).

Sal.

Pimienta.

Preparación:

Comienza por acitronar la cebolla y el ajo, para luego añadir la carne molida. Salpimienta y revuelve hasta que esté todo bien cocido. Calienta las tortillas en una sartén hasta que ablanden. Arma los tacos agregando carne, tomate, cebolla y el queso rallado al gusto.

Hamburguesa de lenteja. | Fuente: Pixabay

7. Hamburguesas de lentejas

Ingredientes:

Lentejas cocidas con tomate.

Pan rallado.

Preparación:

Mezcla las lentejas previamente cocidas con tomate junto al pan rallado hasta que puedas hacer bolitas y luego la forma de las hamburguesas sin que la masa se quiebre. Colócalas en una plancha a cocinar a fuego medio hasta que estén listas. Puedes acompañarlas con arroz, tortillas o pan.

Chips de papas que puedes hacer en freidora de aire. | Fuente: Unsplash

8. Chips de papas

Esta es una idea de merienda para niños rápida y sencilla, además de saludable.

Ingredientes:

1 papa cortada en rodajas muy finas.

Sal.

Salsa de tomate (opcional, para acompañar).

Preparación:

Coloca las rodajas de papa una al lado de la otra en una bandeja y rociadas con poquito aceite y algo de sal. Lleva al horno a 180 °C por 5 minutos o hasta que las chips estén crujientes. También las puedes hacer en la freidora de aire.

Huevos revueltos. | Fuente: Unsplash.

9. Huevos revueltos

Este es un clásico que no deja mal a nadie, y además, es un plato con la suficiente proteína para los niños.

Ingredientes:

2 huevos .

1 rebanada de queso cortada en trocitos (opcional).

1 rebanada de jamón de pavo cortada en trocitos (opcional).

Sal.

Preparación:

Bate los huevos y deposita la mezcla en una sartén caliente. Añade el queso, el jamón y la sal y revuelve hasta que se cocine bien todo.

Sándwich de atún | Fuente: Unsplash

10. Sandwich de atún

Ingredientes:

1 lata de atún en agua .

Mayonesa.

Mostaza.

Tomate y lechuga (opcional).

Preparación:

Mezcla el atún con la mayonesa y la mostaza para agregar luego las rebanadas de pan. Puedes completar el sándwich con tomate y lechuga, u otro vegetal de tu preferencia.

Con estas recetas sencillas y económicas para niños, podrás darles variedad de alimentos que seguro les encantarán.