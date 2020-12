Apple Fitness+ llegará oficialmente. | Fuente: Apple

Apple debutará Apple Fitness+, su servicio de suscripción para ejercicios con entrenadores personales, el 14 de diciembre.

Las primeras suscripciones para el servicio estarán disponibles en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda.

Apple Fitness+ está pensado especialmente en usuarios de los relojes Apple Watch, con los que la app recoge datos necesarios para crear programas de entrenamiento personalizados.

Para usar la app Apple Fitness+ es indispensable estar en el ecosistema de Apple. Se necesita iOS 14.3 en iPhone, iPadOS 14.3 en iPad y tvOS 14.3 en Apple TV. Los Apple Watch requieren la versión 7.2 de watchOS.

La suscripción a Apple Fitness+ costará US$ 9.99 mensuales o US$ 79.99 anuales en Estados Unidos. El servicio es parte de la suscripción Premier de Apple One, la suscripción de Apple que incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud.

Apple Fitness+ estará en todo el ecosistema de Apple. | Fuente: Apple

