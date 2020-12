Así lucen los informes enviados al correo electrónico de los padres. | Fuente: Netflix

Netflix lanzará una herramienta para que los padres comprendan lo que ven sus hijos y tengan mejor control sobre dicho contenidos.

A través de correos electrónicos, la plataforma envía a los usuarios un informe de actividad de los niños con la programación que consumen, los detalles de su personaje favorito y recomendaciones para nuevos programas.

Además de estos consejos, también incluyen páginas para imprimir y que los menores puedan colorear de acuerdo a sus shows favoritos.

“Es de esperar que los padres puedan conectarse mejor con sus hijos al tener una comprensión más completa de lo que están viendo, incluso si no quieren verlo ellos mismos”, menciona Michelle Parsons, quien lidera el equipo de innovación de productos de Netflix para niños y familias, dijo a The Verge.

Los perfiles de niños de Netflix suelen estar hechos para niños entre edades "preescolares y preadolescentes", dijo Parsons. Si los niños mayores no quieren que sus padres sepan lo que están viendo, o simplemente no les gusta la idea de ser monit oreados, esa es una conversación que deben tener las familias, agregó Parsons. Los padres pueden optar por no recibir los informes en cualquier momento.

Los perfiles del resto de usuario también podrán calificar shows como “aptos para todo el público”, permitiendo nuevos contenidos para los perfiles de niños.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.