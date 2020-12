Apple muestra su lista de las aplicaciones más descargadas de Apple Store. | Fuente: Apple

Apple destaca a las aplicaciones por su alta calidad, diseño creativo, usabilidad y tecnología innovadora.

En un año marcado por la conectividad debido a la pandemia, dos aplicaciones se destacan en la plataforma de App Store: la aplicación de video chat Zoom y el juego de interacción social Among Us, que resultaron ser las aplicaciones más descargadas tanto para iPhone como para iPad.

Por otro lado, el ganador del premio iPhone Game of The Year es Genshin Impact, este título fue impulsado por miHoyo y logró ser reconocido a nivel mundial obteniendo un estimado de US$ 393 millones de ingresos en sus primeros dos meses.





Disney Plus es elegido como la aplicación de TV más elegida por los usuarios de Apple. | Fuente: Apple

Sorpendentemente, Disney + es la aplicación de TV más elegida por los usuarios de Apple en 2020, superando a Apple TV +, también fue elegida la segunda aplicación gratuita más popular en iPad, justo detrás de Zoom.

Aplicaciones gratuitas más descargadas Apple 2020

Zoom TikTok Disney Plus YouTube Instagram Facebook Snapchat Messenger Gmail Cash App

Juegos gratuitos más descargados iPhone

Among Us Call of Duty: Mobile Roblox Subway Surfers Ink Inc. Magic Tiles 3: Piano Game Brain Test: Tricky Puzzles Brain Out Coin Master Cube Surfer

