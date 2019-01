Apple y Google se reparten el mercado móvil. | Fuente: iStock | Fotógrafo: ymgerman

Un informe de la compañía de inteligencia de mercado Sensor Tower indica que Google Play creció en 27.3% respecto a sus ingresos por aplicaciones en 2017 (de US$ 19.5 mil millones a US$ 24.8 mil millones). Sin embargo, aún está lejos de superar a la App Store de Apple que, a pesar de crecer 20.4%, sumó US$ 46.6 mil millones en 2018.

Los usuarios de Apple siguen gastando más en aplicaciones. | Fuente: Sensor Tower

Sensor Tower explicó que la tienda de Apple crece cada vez menos (entre 2016 y 2017 aumentó sus ingresos en un 34.7%) debido a la desaceleración de la economía de China, un fenómeno con el que también se explicó el declive en la venta de iPhone en el país más poblado del mundo.

En el caso de Google, China también significa una pérdida. Pero en ese caso simplemente porque la tienda Google Play no está disponible.

Los usuarios de la App Store de Apple gastan un 88% más que quienes usan Android, según estos datos.