Instagram, la red social de fotos y video de Meta, mantiene una serie de herramientas para limitar el alcance y las interacciones que tienen los usuarios con otros, por distintos motivos por los que uno se podría imaginar.

La app ofrece a la persona poder bloquear, restringir y silenciar a otra. ¿Sabes qué significa cada una de estas funciones?

Silenciar en Instagram

Esta herramienta, la más leve de todos, permite al usuario dejar de ver las publicaciones de otra sin necesidad de dejar de seguirlo. Funciona perfectamente si es que sus contenidos van en contra de tus pensamientos o decisiones personales, pero no quieres dejar ese vínculo de amistad o hasta de familia con la otra persona.

Para activarlo, ingresa al perfil del usuario, toca en el botón ‘Siguiendo’ > ‘Silenciar’. Ahí selecciona si quieres dejar de ver sus publicaciones, sus historias o ambas.

Restringir en Instagram

Una función intermedia. Restringir permite al usuario obstaculizar algunas características del perfil a otra: por ejemplo, la cuenta restringida no podrá saber si estás en línea en el DM y sus mensajes llegarán como solicitudes de comunicación. Asimismo, los comentarios que te escriban en tus fotos o videos no podrán ser visibles a menos que tú quieras lo contrario.

Eso sí, seguirán viendo tus publicaciones e historias de manera regular.

Para activarlo, ve al perfil del usuario que quieres limitar, toca el menú “⋮” y pulsa ‘Restringir’.

Bloquear en Instagram

Si alguien te acosa o te agrede, lo mejor es aplicar el bloqueo definitivo, inhibiendo cualquier forma de comunicación y de visualización de la otra persona a tu cuenta. Activándola, el otro usuario no podrá saber si estás conectada, no podrá seguirte, no podrá ver tus publicaciones y no podrá enviarte mensajes.

Para activarlo, ve al perfil del usuario que quieres bloquear, toca el menú “⋮” y pulsa la opción correspondiente. También te permitirá tener una herramienta para bloquear cuentas asociadas a futuro que puedan tener el mismo método de ingreso (como correo o celular).

