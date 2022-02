Instagram | Fuente: Instagram

Instagram es una red social de origen estadounidense creada en el año 2010, que actualmente es la sexta red social más utilizada a nivel mundial, con alrededor de 1000 millones de usuarios activos en la plataforma.

Aunque la plataforma sirve para mostrar en nuestro perfil las fotos y momentos que queremos compartir mediante publicaciones, hay veces en las que ya no queremos tener ahí a muchas de ellas, pero el proceso de eliminar cada foto una por una se nos hace demasiado largo y tardío.

Instagram | Fuente: Pexels

No te preocupes, porque a continuación vamos a explicarte cómo eliminar de una sola vez varias fotos, vídeos o reels de forma que no tengas que ir haciéndolo uno a uno; resaltamos que es un proceso sencillo, ya que no necesitas aplicaciones de terceros, sino una opción interna de Instagram que no es demasiado conocida.

Pasos para eliminar varias fotos, videos o Reels al mismo tiempo

Abre Instagram y ve a tu perfil, toca las tres líneas verticales en la parte superior derecha de la pantalla y entra en el apartado Tu actividad. Esto te llevara a una pantalla con varios apartados donde puedes ver diferentes actividades de cosas que haces en Instagram. Aquí, pulsa en la opción de Fotos y vídeos. Se abrirá otra pantalla donde tienes los contenidos de fotos, videos y Reels. Pulsa la pestaña referente al contenido que quieras borrar. Mantén presionada la primera foto que quieras borrar de tu galería, después de eso te saldrá la opción de seleccionar otras más. Por último, luego de tener en selección todas las fotos (videos o reels, dependiendo de lo que elegiste), solo queda darle al botón Eliminar que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.