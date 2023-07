Instagram Threads: qué no sabes de la nueva app de Mark Zuckerberg que busca derrocar a Twitter

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha lanzado una nueva aplicación llamada Threads que está diseñada para competir con Twitter, pero con varios pasos de ventaja. A diferencia de la red social adquirida por Elon Musk, Threads es una aplicación complementaria de Instagram y permite a los usuarios compartir fotos, videos y mensajes de texto con sus amigos cercanos. La aplicación también tiene una serie de funciones que están diseñadas para facilitar que los usuarios se mantengan conectados, pero ¿qué secretos esconde y qué deberíamos comenzar a notar en este nuevo entorno?

La app lega en un momento crucial para la historia reciente de Twitter, debido a que aun tiene que lidiar con una limitación diaria para visionado de tuits desde cuentas no verificadas, un asunto que ha provocado reacciones adversas y que incrementó el salto a plataformas como Mastodon, Post o Bluesky. Además de este hecho reciente, la reducción de funciones abiertas en la plataforma para alentar la suscripción a Twitter Blue no ha logrado ser redituable.

Tras la liberación de las apps en mercados móviles, Threads alcanzó los 10 millones de usuarios en la primera noche de funcionamiento. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, señaló que “debería haber una aplicación de conversaciones públicas con más de mil millones de personas en ella. Twitter ha tenido la oportunidad de hacer esto, pero no lo ha logrado. Ojalá lo hagamos”. Este mensaje obtuvo una ácida respuesta de Elon Musk en Twitter, enfatizando que “es infinitamente preferible ser atacado por extraños en Twitter que ser indulgente en la falsa felicidad que te da el esconder el dolor en Instagram”.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, habla sobre la nueva app | Fuente: Facebook

Las cosas que debes saber de Instagram Threads

Darte de alta. En este caso, solo se pueden registrar las personas que se registraron previamente en Instagram, ya que es esa la plataforma desde la que se extrae la data de usuarios y contactos. Debido a eso, debes usar el mismo nombre en ambas apps.

¿Por qué una app aparte? Pues Adam Mosseri, el CEO de Instagram, mencionó que responde a la “demanda de la gente por jugar en un espacio público”, esto basándose en las restricciones que Twitter fue acumulando con el tiempo. Además, el usarla como una app independiente no abarrota a Instagram de funciones poco claras o que interrumpieran la experiencia de uso.

La verificación es válida. Si tu cuenta de Instagram es verificada, también está la de Threads. Este diferencial la pone por encima de Twitter, que retiró el check azul a cuentas verificadas durante la anterior administración y las reimpuso solo a cuentas con más de un millón de seguidores o a las que adquieren el servicio de Twitter Blue.

¿Qué le falta de Twitter? Mucho. Si bien no extraño una bandeja de DM – en verdad, no es necesaria si te pueden mandar un mensaje a Instagram -, si se echa de menos el uso de GIFs de manera nativa, ka traducción de posteos, HT activos, las tendencias en conversación, bots para automatización de funciones y contenido, edición de posteos y una claridad en las cuentas que se siguen mutuamente.

No tienes que seguir a los mismos. Cuando te das de alta, la app te sugiere seguir a los mismos contactos que ya sigues en Instagram. No lo hagas si piensas usar esta app como un reemplazo de Twitter. No todas las cuentas que sigues en Instagram son tan activas en este formato, así que escoge bien a quién vas a seguir.

La privacidad, piedra angular. Aquí tenemos varios filtros para censurar palabras o contenidos no deseados, herramientas de control para notificaciones y otras funciones heredadas de Instagram, una app que ha apostado fuertemente en reducir el grado de toxicidad en redes. Recuerda que también puedes usar tu app de manera privada.

Darte de baja es DARTE DE BAJA. Si lees las condiciones de uso, verás que hay un requisito ineludible para darte de baja de Instagram Threads: ELIMINAR TU CUENTA DE INSTAGRAM. Ojo que hay un punto intermedio: desactivar el perfil desde las opciones de cuenta. Este es un elemento ineludible por el momento, así que piensa bien si quieres dar el salto, sobre todo por lo siguiente.

¿Qué datos recoge Threads? Varios, sobre todo aquellos que ya añades a Instagram con solo usar el algoritmo. Salud, información financiera, contactos, historial de navegación, uso de datos móviles, diagnóstico, compras, ubicación, búsquedas, identificadores, información sensible, contenido de los usuarios que sigues y otros no especificados. Te recomiendo configurar los accesos a cámara, ubicación del equipo, micrófono y otras funciones del smartphone desde el menú de configuración. Esto, evidentemente, afecta el funcionamiento integral de la app.

Una app que funcione con otras. Esto es algo que debemos resaltar. Instagram Threads es capaz de integrarse con terceros, debido a que forma parte de un conglomerado federado de servicios que comparten un mismo protocolo de comunicación, conocido como “Fediverso”. Si en algún momento acumulas una cierta cantidad de seguidores en una red compatible, puedes llevarte a estos usuarios a tu nuevo entorno sin abandonar el antiguo y no sentirte “atrapado” en una.

No está lista para todo el mundo. SI bien puedes creer que todo el mundo la usa, Threads aun no inicia funciones en Europa. Esto, debido a que Meta está a la espera de una ley marco para mercados digitales, un conjunto de reglas que entrarán en vigor en los próximos meses y que, de cierta forma, limitan la capacidad de compartir datos entre plataformas. Son 27 países europeos los que aun no pueden activar esta app de Instagram.