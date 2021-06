Esta aplicación es capaz de convertir fotografías de rostros en dibujos animados con inteligencia artificial. | Fuente: Voila Artist

En los últimos días, se ha visto a muchos usuarios compartir fotografías de rostros convertidos a dibujos animados gracias a una nueva aplicación llamada Voilà AI Artist, que utiliza Inteligencia Artificial para convertir las fotografías de rostro en versiones animadas.

¿Qué hace Voilà Artist?

Voilà es una aplicación de edición fotográfica que utiliza inteligencia artificial para convertir las fotografías de rostro en dibujos animados, se encuentra disponible en iOS y Android.

La aplicación cuenta con cuatro modos principales: dibujos animados en 3D, pintura del Renacimiento, dibujos animados en 2D y caricaturas, además de las opciones para compartir. También cuenta con un buscador de imágenes para que pruebes las funciones con rostros de famosos.

El precio a pagar

Una vez que instales Voilà y comiences a utilizarlo no tardará mucho en saltarte publicidad luego de cargar cada imagen, característica que algunos usuarios califican como "publicidad invasiva".

La forma de eliminar esta publicidad es suscribiéndote a la aplicación, ya que no hay forma de comprar la aplicación una sola vez.

Voilà Pro cuesta hasta US$ 2 por semana en Android y US$ 3 en iOS. También hay la opción de suscribirse durante un año por US$ 21 para los usuarios de Android y US$ 30 para dispositivos Apple.

Privacidad y seguridad de los datos

Tras una revisión a las políticas de servicio de la aplicación, Voilà AI Artist recopila datos de usuarios individuales, pero aún no se sabe en qué medida estos representan riesgos de seguridad, según Snope.

Wemagine, los desarrolladores de Voilà AI Artist, afirman que no utilizan fotos ni rasgos faciales por ningún otro motivo que no sea la función de edición de la aplicación.

"Algunas revistas (y) sitios web, desafortunadamente, se decantaron por la publicación de noticias alegando que Voila tiene riesgos de seguridad y que es muy importante confiar en la aplicación que compartes y usas", dijo un portavoz de Wemagine a Snopes. "Si bien entendemos la intención de mantener informados a los usuarios sobre el riesgo que corren sobre sus datos, algunos de los escritos y suposiciones sobre cómo todos los desarrolladores harán un mal uso de los datos de alguna manera pueden generar malentendidos y desconfianza en los usuarios".





