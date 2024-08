Microsoft descontinúa Paint 3D y ya no se podrá descargar desde noviembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Microsoft ha anunciado que eliminará la aplicación Paint 3D de Windows a partir de noviembre de este año. La compañía lanzó Paint 3D en 2017 como parte de la actualización Creators Update de Windows 10, con el objetivo de ofrecer una experiencia de dibujo y modelado en 3D más avanzada que la emblemática aplicación Paint.

“Paint 3D está en desuso y se quitará de Microsoft Store el 4 de noviembre de 2024. Las instalaciones existentes de Paint 3D seguirán funcionando, pero la aplicación ya no estará disponible para su descarga desde Microsoft Store. Si quita la aplicación, puede volver a instalarla desde Microsoft Store hasta el 4 de noviembre de 2024. Después de esa fecha, Paint 3D ya no estará disponible para su descarga. Paint 3D se preinstaló en algunos dispositivos Windows 10, pero no estaba preinstalado en dispositivos Windows 11”, indica Microsoft.

Paint 3D muestra un mensaje que anuncia su fin.Fuente: Paint

¿Por qué se despide Paint 3D?

Según Microsoft, la decisión de descontinuar Paint 3D se debe a su baja adopción por parte de los usuarios y a la existencia de otras aplicaciones más populares y completas para el diseño en 3D. La compañía señala que herramientas como Blender, SketchUp y AutoCAD son ampliamente utilizadas por profesionales y entusiastas del modelado tridimensional.

Y aunque no se trata de un producto que causó interés masivo, Paint 3D ha tenido una buena aceptación promediado 4.6 estrellas de 5 en la Microsoft Store.

“Es bellísima no como el Paint clásico que es una cosa, pero de la edad de piedra. Este nuevo Paint está remasterizado y le doy 5 estrellas porque me encanta. NO ME GUSTA, ME ENCANTA”, dice una de las reseñas en la Microsoft Store.

La eliminación de Paint 3D no afectará a la aplicación Paint clásica, que seguirá estando disponible en Windows. Los usuarios que hayan creado archivos con Paint 3D podrán seguir abriéndolos y editándolos con otras aplicaciones compatibles con el formato .3mf.

Microsoft recomienda a los usuarios que busquen alternativas más potentes para el diseño en 3D, ya sea gratuitas o de pago, dependiendo de sus necesidades específicas.