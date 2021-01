Grindr es multada por violar las leyes de protección de datos en Noruega. | Fuente: Grindr

La Autoridad Noruega de Protección de Datos aplicó una multa a Grindr, la aplicación de citas más grande para personas de la comunidad LGBT, con US$ 11,7 millones por compartir ilegalmente la información de sus usuarios con empresas anunciantes, según The New York Times.

En enero del año pasado, el Consejo de Consumidores de Noruega presentó tres quejas contra Grindr por compartir información personal a compañías publicitarias, incluyendo las ubicaciones de los usuarios y la información del dispositivo usado para la aplicación.

Grindr es multada por realizar esta práctica y tiene hasta el 15 de febrero para dar sus descargos sobre la decisión de la autoridad noruega.

"Mejoramos continuamente nuestras prácticas de privacidad teniendo en cuenta la evolución de las leyes y regulaciones de privacidad, y esperamos entablar un diálogo productivo con la Autoridad Noruega de Protección de Datos", dijo Bill Shafton, vicepresidente de negocios y asuntos legales de Grindr, en un comunicado a The Verge.

No es la primera vez que esta aplicación se encuentra en medio de escándalos por la seguridad de los datos de sus usuarios. Grindr fue investigado por exponer los estados de VIH de las personas registradas en la aplicación a otras dos compañías en 2018.

Grindr, que originalmente pertenecía a empresarios chinos, fue vendida al grupo de inversionistas San Vicente Acquisition en marzo de 2020, luego de que un comité del gobierno de Estados Unidos expresara preocupaciones sobre la seguridad nacional.

