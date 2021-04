A partir de ahora podremos escuchar contenido de Spotify sin salir de Facebook | Fuente: Spotify

Buenas noticias para los creadores de contenido y podcasters. Con el ingreso de Facebook como “player” de peso en la creación y distribución de audio, la red social de Mark Zuckerberg comienza a aterrizar los primeros productos de esta mega incursión: un mini reproductor de Spotify en la aplicación oficial.

En un anuncio en conjunto, ambas compañías han compartido detalles de esta integración que permitirá a los usuarios reproducir contenido del sistema de streaming directamente en la red social: “A partir de hoy en mercados selectos, los usuarios de Spotify Premium pueden descubrir y experimentar canciones y episodios con reproducción completa directamente desde Spotify dentro de la aplicación de Facebook en iOS y Android. Los usuarios de Spotify Free pueden disfrutar de la misma gran experiencia a través del modo aleatorio con anuncios adjuntos de Spotify”.

VIDEO: Así funciona el mini reproductor de Spotify en Facebook | Fuente: Spotify

Para utilizar esta nueva función debes seguir estos pasos:

Toca el botón "Reproducir" en la canción que encuentres o compartas desde Spotify en el Facebook News Feed.

La primera vez que utilices el reproductor, verás un cuadro de diálogo de consentimiento abierto. Haz clic en "Conectar" para continuar.

Si has iniciado sesión en Spotify, las aplicaciones cambiarán automáticamente y la reproducción comenzará desde la aplicación Spotify. (Si no has iniciado sesión, se te pedirá hacerlo).

Spotify sigue reproduciéndose incluso si sigues desplazándote hacia abajo en tu News Feed, pero tendrás control sobre las opciones de reproducción para que puedas pausar o descartar el reproductor.

Esta función está disponible para estos países desde ahora: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, Israel, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay y EE. UU. “Esperamos poder presentar esta experiencia a más mercados en los próximos meses”, agrega la publicación.