"The Last of Us" se corona como el programa más pirateado de 2023

En un panorama dominado por gigantes del streaming y una multitud de servicios por suscripción, la piratería sigue acaparando titulares. El análisis anual de tendencias de piratería de TorrentFreak en 2023 revela que "The Last of Us" se ha convertido en el programa más pirateado del año, superando a otros títulos populares del mundo del streaming.

La lista de los 10 principales vuelve a mostrar la persistente demanda de contenido de ciencia ficción, fantasía y superhéroes. Cabe destacar que las producciones dirigidas por Pedro Pascal dan un doble golpe, con "The Mandalorian" asegurado en el segundo puesto. La siguiente es la lista de los programas más pirateados de 2023:

"The Last of Us" (HBO) "The Mandalorian" (Disney+) "Loki" (Disney+) "Ahsoka" (Disney+) "Secret Invasion" (Disney+) "Silo" (Apple TV) "Monarch: Legacy of Monsters" (Apple TV) "Tulsa King" (Paramount+) "Gen V" (Amazon Prime Video) "Ted Lasso" (Apple TV)

Es importante tener en cuenta que estas estadísticas son específicas para torrents de episodios individuales en la plataforma BitTorrent y pueden no representar la totalidad del contenido pirateado. El cambio de la descarga tradicional al streaming de contenido pirateado refleja el panorama cambiante de la piratería en la era del streaming.

La presencia de plataformas de streaming premium en el top 10 indica que los programas que requieren múltiples suscripciones son más propensos a ser pirateados. "The Last of Us", un programa híbrido transmitido por cable premium y simulcast en HBO Max, ejemplifica esta tendencia.

A medida que la industria del streaming pasa de ser un centro de contenido unificado a una colección de jardines amurallados, los espectadores parecen inclinarse cada vez más hacia la piratería como una alternativa a hacer malabares con múltiples suscripciones. Cabe destacar la ausencia de Netflix en la lista de este año, un gigante del streaming con una base de suscriptores más amplia, lo que sugiere que la tendencia de precios en aumento y contenido estancado en todas las plataformas podría estar impulsando a los espectadores a explorar medios alternativos de acceso.

Si bien la industria del entretenimiento continúa lidiando con la piratería, estas tendencias subrayan los desafíos planteados por los servicios de streaming fragmentados y las preferencias en evolución de una audiencia exigente. Mientras navegamos por la era del streaming, la batalla contra la piratería sigue siendo una narrativa compleja y continua.