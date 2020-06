La procedencia china de TikTok ocasiona dudas sobre su respecto a la privacidad de sus usuarios. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SAJJAD HUSSAIN

India continúa su boicot contra China en medio de tensiones entre ambos países en la frontera, que incluyó un enfrentamiento que dejó muertos soldados ambos países, el primero en 45 años.

Ahora las aplicaciones procedentes de China están bajo la mira. TikTok, junto a otras 58 aplicaciones, han sido prohibidas.

La mayoría de las apps no permitidas son chinas, además de TikTok están We Chat de Tencent, UC Browser de Alibaba e incluso en juego Clash of Clans.

India considera las aplicaciones “perjudiciales para la soberanía, integridad y defensa” del país, informó el Ministerio de Electrónica y Tecnología.

TikTok en el ojo de la tormenta

TikTok le pertenece a la compañía china ByteDance y la actualización de iOS 14 reveló que revisa el portapapeles de los usuarios aunque no estén usando la app en ese momento.

Con más usuarios, la mayoría de ellos menores de edad, se ha revelado que depredadores sexuales usan TikTok para hacer “grooming”.

