La espera terminó: WhatsApp debuta oficialmente en el iPad tras 15 años de espera

Aunque no alcanza las cifras de ventas del iPhone, el iPad, se ha convertido en el segundo dispositivo más exitoso de Apple. Desde su lanzamiento en 2010, ha logrado vender varios cientos de millones de unidades, consolidándose como una opción popular para los usuarios que buscan dispositivos con pantallas grandes y versátiles.

A pesar de su gran acogida, sus grandes especificaciones y el precio que este pueda tener, los iPad siempre han carecido de una aplicación esencial para el día a día de millones de personas: WhatsApp. Esta ausencia lo ha dejado en desventaja frente a las tablets con Android, que sí cuentan con esta popular plataforma de mensajería.

Sin embargo, tras más de 15 años desde el lanzamiento de WhatsApp, la espera ha terminado. Meta ha lanzado la versión oficial de WhatsApp para el iPad, disponible desde hoy en la App Store. Ahora, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia de mensajería completa y optimizada para las amplias pantallas de sus dispositivos.

Características destacadas

Esta versión para iPad incluye todas las funciones que conocemos de la aplicación, pero adaptadas a una pantalla más grande, lo que facilita mantener el contacto con amigos y familiares. Ahora es posible hacer llamadas y videollamadas con hasta 32 personas, compartir pantalla y usar tanto la cámara frontal como la trasera.

Además, WhatsApp para iPad está especialmente diseñado para aprovechar las potentes funciones multitarea de iPadOS, como Stage Manager, Split View y Slide Over, lo que permite usar varias aplicaciones al mismo tiempo. Así, es posible enviar mensajes mientras se navega por la web o se busca información durante una llamada compartida. También es compatible con el Magic Keyboard y el Apple Pencil.

Gracias al cifrado de extremo a extremo, tus mensajes, llamadas y archivos multimedia permanecen protegidos en cualquier dispositivo. Además, con las funciones adicionales de privacidad, como la restricción de chats, puedes mantener tus conversaciones confidenciales, incluso si compartes el iPad con otros usuarios.

Una aplicación muy esperada

Hasta ahora, para usar esta aplicación en el iPad era necesario acceder a WhatsApp Web a través del navegador, en lugar de contar con una app independiente. Desde hoy, esa limitación queda finalmente atrás, con la llegada de su versión oficial para iPad.

Sin embargo, Meta aún no ha satisfecho completamente a los usuarios de iPad. Al igual que ocurría con WhatsApp, Instagram tampoco está disponible como aplicación para esta tablet. No obstante, con el lanzamiento de WhatsApp para iPad, parece que Meta está intensificando sus esfuerzos en esta plataforma. De hecho, según rumores de The Information, la compañía ya estaría desarrollando una versión de Instagram para iPad.

