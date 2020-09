La app no permitirá "suicidios" en su plataforma, aunque sea un "símbolo de un tema complejo y difícil". | Fuente: Difusión

Alain Cocq está pasando por una situación muy complicada. El francés, con 57 años, padece una rara enfermedad que hace que las paredes de sus arterias se peguen y su pronóstico de vida es de semanas. Por lo mismo, le solicitó al presidente Emmanuel Macron la eutanasia, pero esta se le ha sido negada. Sin esta opción, el hombre ha decidido transmitir en vivo su muerte por Facebook.

Sin embargo, tampoco tiene el apoyo de la red social. En un comunicado, la compañía ha confirmado que ha bloqueado la opción de transmisión en vivo al hombre por intento de suicidio.

“Nuestros corazones están con Alain Cocq y aquellos que se ven afectados por esta triste situación”, escribió la portavoz de Facebook Emily Cain en un correo electrónico a The Verge el sábado. "Si bien respetamos su decisión de llamar la atención sobre este tema complejo y difícil, basándonos en la orientación de expertos, hemos tomado medidas para evitar que Alain transmita en vivo, ya que no permitimos la representación de intentos de suicidio".

Cocq había estado tratando de publicar otro video el sábado temprano cuando envió un mensaje: "Facebook está bloqueando la transmisión de mi video hasta el 8 de septiembre".

Cocq ha utilizado su difícil situación para llamar la atención sobre la situación de los pacientes terminales en Francia a los que no se les puede permitir morir de acuerdo con sus deseos.

"Como no estoy por encima de la ley, no puedo cumplir con su solicitud.No puedo pedirle a nadie que vaya más allá de nuestro marco legal actual... Su deseo es solicitar asistencia activa para morir, lo que actualmente no está permitido en nuestro país", dijo Macron en una carta a Cocq, que el paciente publicó en su página de Facebook.

Cocq dijo que espera que su lucha sea recordada y "disminuya a largo plazo" como un paso hacia el cambio de la ley.

